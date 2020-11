DIW-Präsident lobt Koalitionseinigung auf Frauenquote in Vorständen

Berlin (AFP) – Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat die grundsätzliche Einigung der großen Koalition auf eine verbindliche Frauenquote in Unternehmensvorständen begrüßt. Eine solche Quote sei “ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung und Chancengleichheit in Deutschland”, sagte Fratzscher dem “Handelsblatt” vom Samstag. Zwar sei dies nur ein kleiner Schritt – dieser sei jedoch “von hoher Signalwirkung, da er große Unternehmen zwingt, deutlich mehr als bisher für die Gleichstellung und Chancengleichheit zu tun”.

