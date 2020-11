Dax-Vorständinnen verdienen im Schnitt mehr als Männer

Vorstandsgehälter in den Indizes insgesamt rückläufig – besonders durch Corona

Stuttgart (AFP) – Frauen sind in den Führungsetagen deutscher Börsenunternehmen unterrepräsentiert – sie verdienen dort aber im Schnitt mehr als ihre männlichen Kollegen. Mit 2,14 Millionen Euro war die Vergütung weiblicher Vorstände in den Dax-Indizes im vergangenen Jahr um rund 23 Prozent oder 400.000 Euro höher als die der männlichen Vorstandsmitglieder, wie die Beratungsgesellschaft EY am Montag mitteilte.

