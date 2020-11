Bitkom warnt vor “digitaler Spaltung” der Wirtschaft

Bei Neuausrichtung in Corona-Krise können nicht alle Unternehmen mithalten

Berlin (AFP) – Mehr digitale Angebote und Geschäftsprozesse – und mehr Homeoffice: Die Corona-Krise treibt viele Unternehmen zu einer technologischen Weiterentwicklung an. Doch nicht alle Betriebe können mithalten, wie der Digitalverband Bitkom am Montag mahnte. Es bestehe die Gefahr, dass die “digitale Spaltung in der Wirtschaft” weiter zunehme.

Grundsätzlich hat die Digitalisierung in der Pandemie stark an Bedeutung gewonnen. Einer Bitkom-Umfrage zufolge geben dies aktuell mehr als acht von zehn Unternehmen (84 Prozent) für die eigene Firma an; 86 Prozent sagen dies für die gesamte Wirtschaft. Dabei sehen laut der Umfrage, für die im November605 Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern aller Branchen befragt wurden, 97 Prozent die Digitalisierung vor allem als Chance für das eigene Unternehmen. Im April lag der Wert mit 90 Prozent noch deutlich darunter.

