Verbot der Pelztierhaltung: Grüne fordern deutsche EU-Initiative

Osnabrück (AFP) – Nach den Coronavirus-Ausbrüchen in europäischen Nerzfarmen haben die Grünen an die Bundesregierung appelliert, sich für ein EU-weites Verbot entsprechender Tierhaltungen einzusetzen. Ihre derzeitige EU-Ratspräsidentschaft müsse die Bundesregierung nutzen, um eine Initiative für ein Verbot der Pelztierhaltung in Europa anzuschieben, sagte die Tierschutzexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Renate Künast, der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Mittwochsausgabe).

Der weitere Inhalt steht eingeloggten Nutzern zur Verfügung. Werden Sie UVG-Mitglied oder CSR MAGAZIN-Leser, um den Text ganz lesen zu können: https://csr-news.net/news/leserschaft/