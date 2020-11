McDonald’s: ab 2021 mehr vegetarische Gerichte

New York (AFP) – Der US-Fastfoodriese McDonald’s reagiert auf den gesellschaftlichen Trend zu mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl und will ab dem kommenden Jahr mehr vegetarisches Essen anbieten. Der Konzern kündigte am Montag an, die neue eigene Produktreihe werde im kommenden Jahr in “ausgewählten Märkten” mit dem Burger McPlant starten. Zudem will der Konzern künftig mehr auf Hühnchen- statt auf Rindfleisch setzen.

In einer Investorenkonferenz hieß es, erwogen würden auch pflanzliche Ersatzprodukte für Hühnchen-Gerichte wie etwa die beliebten Chicken McNuggets oder für den Frühstücksburger McMuffin mit Ei und Speck. Der Fleischersatz mit eigener Rezeptur soll ausschließlich für McDonald’s hergestellt werden – eine Kampfansage an Produzenten wie Beyond Meat oder Impossible Burger. Der Kurs von Beyond Meat an der Wall Street fiel im nachbörslichen Handel um 25 Prozent.

