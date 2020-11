Von der Leyen: Green Deal braucht Wirtschaftspioniere

Berlin (csr-news) – Der europäische Green Deal braucht Vordenkerinnen und Pioniere aus der Wirtschaft, um erfolgreich sein zu können. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag anlässlich einer digitalen Konferenz der Stiftung 2 Grad. „Wenn wir bei dem großen Ziel vorankommen wollen, müssen wir mit der Wirtschaft neue Wege gehen.“ Von der Leyen weiter: „Der Kampf gegen den Klimawandel ist die größte Verpflichtung unserer Generation, aber er ist zugleich auch die größte Chance.“ Expertise in Klimaschutztechnologien könne europäischen Betrieben einen Startvorteil auf internationalen Märkten geben. „Wir in Europa wollen zeigen, dass Innovation und Klimaschutz und eine gewinnbringende Kreislaufwirtschaft Hand in Hand gehen können“, so die Kommissionspräsidentin in ihrer Videobotschaft.

