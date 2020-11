WeSustain veröffentlicht neues Whitepaper

Hannover (csr-partner) – In dem Whitepaper “Nachhaltigkeitsentwicklung in der Realwirtschaft als Vorbote der ESG-Entwicklung am Finanzmarkt” beschäftigt sich WeSustain mit der Entwicklung der unternehmerischen Nachhaltigkeit in der Realwirtschaft in den letzten Jahrzehnten und leitet daraus Prognosen für die ESG-Entwicklung am Finanzmarkt ab.

Der Begriff “Nachhaltigkeit” ist in der Realwirtschaft schon länger kein Fremdwort mehr. Seit geraumer Zeit ist das ganzheitliche Nachhaltigkeitskonzept als Managementprinzip in der Unternehmensrealität vieler angekommen und professionalisiert sich zunehmend.

Das es nicht immer so war, zeigt die Entwicklungsgeschichte der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Vom betrieblichen Umweltschutz über die soziale und gesellschaftliche Verantwortung (CSR) ist der Umgang mit Nachhaltigkeitsbelangen in Unternehmen heute zu einer neuen Form der Unternehmensführung gereift, der nachhaltigen bzw. verantwortungsvollen Unternehmensführung. Diesen Entwicklungspfad haben Meilensteine wie die universelle Definition von Nachhaltigkeit durch die Brundtland-Kommission, die Einführung des ganzheitlich gedachten Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, die Debatte rund um die Wesentlichkeitsbetrachtung, die CSR-Berichtspflicht als auch die Verabschiedung der Sustainable Development Goals (kurz: SDGs) als auch des Pariser Klimaabkommens geprägt.

Welche Aufschlüsse und Prognosen dieser Entwicklungspfad der Realwirtschaft auf die Zukunft der ESG-Entwicklung am Finanzmarkt zulässt, erfahren Sie in diesem Whitepaper von WeSustain. Zentrale Fragestellung des Whitepapers: Ist die Nachhaltigkeitsentwicklung der Realwirtschaft Vorbote für die ESG-Entwicklung am Finanzmarkt?

