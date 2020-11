Fleischindustrie: Sieben von zehn Arbeitern prekär beschäftigt

Berlin (AFP) – Arbeiter in der deutschen Fleischindustrie haben meist prekäre Beschäftigungsverhältnisse und verdienen weit unter dem Durchschnitt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, es sei “höchste Zeit”, das Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Branche zu beschließen.

Wie die Bundesregierung unter Verweis auf Zahlen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) angab, sind etwa sieben von zehn Beschäftigten in der Fleischbranche über die umstrittenen Werk- und Leiharbeitverträge angestellt. Es ist laut Linkspartei das erste Mal, dass die Bundesregierung Angaben zu den Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche machte. Der Anteil der Leiharbeiternehmer lag demnach in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich 7,5 Prozent. Werkvertragsunternehmen in der Fleischindustrie stellten rechnerisch 63 Prozent der Beschäftigten und machen ein Drittel aller Unternehmen in der Branche aus.

