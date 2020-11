Renaturierung und Abkehr von industrieller Landwirtschaft

Von Benno König

Berlin (AFP) – Eine grundlegende Änderung der Landnutzung in Deutschland hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) angemahnt. “Nur wenn sich unser Umgang mit Land grundlegend ändert, können die Klimaschutzziele erreicht, der dramatische Verlust der biologischen Vielfalt abgewendet und das globale Ernährungssystem nachhaltig gestaltet werden”, heißt es im aktuellen Gutachten des Beratergremiums der Bundesregierung, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

In dem Papier mit dem Titel “Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration” schlagen die Experten beispielhaft fünf “Mehrgewinnstrategien” vor, um Konkurrenzen zwischen Nutzungsansprüchen zu überwinden.

In der ersten Strategie geht es um vermehrte Renaturierung. Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens seien nur erreichbar, wenn ergänzend zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zudem Landflächen verstärkt dazu genutzt würden, um der Atmosphäre Kohlendioxid zu entziehen, schreiben die Expertinnen und Experten. Möglichkeiten dazu müssten sowohl lokal wie auch national und international identifiziert und genutzt werden.

Um den Verlust an Artenvielfalt zu stoppen, müssten zudem “effektive, vernetzte Schutzgebietssysteme” geschaffen werden, fordert der WBGU. Dies sei “eine entscheidende Voraussetzung dafür, die globale Biodiversitätskrise zu entschärfen und grundlegende Ökosystemleistungen aufrechtzuerhalten”.

Der weitere Inhalt steht eingeloggten Nutzern zur Verfügung. Werden Sie UVG-Mitglied oder CSR MAGAZIN-Leser, um den Text ganz lesen zu können: https://csr-news.net/news/leserschaft/