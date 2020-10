EU-Umweltminister wollen Lebensräume besser schützen

Luxemburg (AFP) – Die EU-Umweltminister wollen die Artenvielfalt besser schützen und die Zerstörung von Landschaften eindämmen. Sie beschlossen am Freitag dazu eine europäische Biodiversitätsstrategie. “Der Kern ist weniger Pestizide, weniger Gülle, weniger Antibiotika”, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei einem Treffen in Luxemburg. Gleichzeitig solle mehr für naturverträgliche Landwirtschaft getan werden. Zudem sollten zerstörte Gebiete wieder aufgebaut werden.

Die Minister unterstützten im wesentlichen die von der EU-Kommission vorgeschlagene Strategie für die kommenden zehn Jahre. Sie sieht insbesondere vor, 30 Prozent der europäischen Land- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Zudem soll es erstmals konkrete Pläne zur Wiederherstellung der Natur geben. Die Minister teilen auch die Einschätzung der Kommission, dass jährlich Ausgaben in Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro für die Natur nötig sind.

Die Kommission soll die Ziele nun in künftige Gesetzesvorhaben integrieren. Umweltverbände begrüßten die Entscheidung der Minister. Der BUND lobte auch die Festlegung auf den Grundsatz, dass künftige wirtschaftliche Entwicklungen keinen wesentlichen Schäden an der biologischen Vielfalt anrichten dürfen.

Der WWF Deutschland sprach von einem “wegweisenden Schritt”. Es komme nun aber auch auf die Umsetzung an. “Uns mangelte es auch in der Vergangenheit nicht an ambitionierten Zielen. Es war die Umsetzung, in der die Staaten meist kläglich scheiterten.”

Die Strategie sei “ein starkes Zeichen”, erklärte der Naturschutzbund (Nabu). Er kritisierte jedoch, dass die Ziele durch jüngste Beschlüsse der Landwirtschaftsminister zur künftigen EU-Agrarpolitik boykottiert würden. Die Organisation verwies darauf, dass die EU-Agrarminister den Anteil der Flächen, der für Natur zur Verfügung stehen soll, mit fünf Prozent nur halb so hoch wie die Umweltminister angesetzt hätten.

Nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EEA) sind mehr als 80 Prozent der von der EU geschützten Lebensräume in einem schlechten Zustand. Die Lebensräume und die dort lebenden Tiere sind einem Bericht vom Oktober zufolge zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt. Dazu gehören intensive Landwirtschaft, Urbanisierung, Tourismus, Umweltverschmutzung und nicht-nachhaltige Forstwirtschaft. Hinzu kommt der Klimawandel.

Die Umweltminister billigten am Freitag auch die Pläne für ein europäisches Klimagesetz. Allerdings wurde dabei die umstrittene Erhöhung des Ziels für CO2-Einsparungen bis zum Jahr 2030 wie erwartet noch ausgeklammert. Eine Entscheidung dazu soll erst im Dezember fallen.

Das Reduktionsziel liegt derzeit bei einer Verringerung um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. Dies ist aber zu wenig, um die EU-Pläne für die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Die EU-Kommission hat deshalb eine Reduzierung um mindestens 55 Prozent vorgeschlagen. Vor allem osteuropäische Länder, die stark von der Kohle abhängig sind, haben aber Bedenken.