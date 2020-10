Amnesty: Misshandlung von Hausangestellten in Katar

Berlin (AFP) – Amnesty International hat die Erniedrigung und Misshandlung von Hausangestellten im Golfemirat Katar angeprangert. Fast 40 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass ihre Arbeitgeber sie beleidigt, angespuckt oder geschlagen hätten, wie es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt.

Die Frauen, die in Katar im Haus ihres Arbeitgebers leben und arbeiten, sind demnach unterschiedlichen Straftaten ausgesetzt: Pausen werden ihnen “in vielen Fällen” nicht gewährt, ihr Arbeitslohn wird ihnen vorenthalten und sie werden teils Opfer von Übergriffen und sexualisierter Gewalt.

Der Bericht basiert auf mehr als hundert Interviews, welche die Organisation in den Jahren 2019 und 2020 mit weiblichen Hausangestellten in Katar geführt hat. Ein Gesetz zum Schutz von Hausangestellten von 2017 sollte die Arbeiterinnen in Katar eigentlich vor Straftaten schützen.

“Leider zeigen die Berichte der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, dass diese Reformen nicht richtig umgesetzt oder durchgesetzt wurden”, sagte die Amnesty-Expertin für Katar, Regina Spöttl. Es herrsche weitgehende Straflosigkeit für die Arbeitgeber, da es an Kontrollmechanismen fehle.

Außerdem riskierten die Frauen, nach einer Anzeige der Straftaten ihre Einkommen, ihren rechtlichen Status und ihre Unterkünfte zu verlieren, sagte die Expertin. Daher sei es für die meisten Frauen keine Option, ihre Arbeitgeber anzuzeigen.