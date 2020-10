akzente baut Kompetenz für nachhaltige Lieferketten aus

Berlin (csr-partner) – Seit dem 1. Oktober verstärkt Alice Gumppenberg das Team von akzente kommunikation und beratung als Senior Expert Supply Chain Sustainability. Die Juristin hat zuvor als Head of Corporate Social Responsibility Asia bei Kaufland die Sozial- und Umweltstandards in der asiatischen Lieferkette aufgebaut und entwickelt. Zuvor war sie für eine Beratung im Bereich Menschenrechte und CSR sowie für das österreichische Außenministerium in Peking tätig. Nach einem internationalem Executive MBA und selbständiger Tätigkeit wird Alice Gumppenberg ab sofort vom akzente-Standort Berlin aus Kunden der Nachhaltigkeitsberatung betreuen. „Die wertvolle praktische und strategische Erfahrung von Frau Gumppenberg ergänzt optimal unsere bisherige Arbeit in den Bereichen Lieferkette und Menschenrechte“, sagt Dr. Thomas Melde, Managing Director bei akzente.

Sie erreichen Alice Gumppenberg unter alice.gumppenberg@akzente.de