Männer und Frauen: langer Weg zu gleichen Gehältern

Gewerkschaftsbund: Angleichung in Deutschland bei jetzigem Tempo in 100 Jahren

Brüssel (AFP) – Der europäische Gewerkschaftsbund ETUC hat die schleppende Angleichung der Gehälter von Männern und Frauen in der EU kritisiert. Beim aktuellen Tempo werde es eine gleiche Bezahlung beider Geschlechter erst im nächsten Jahrhundert geben, teilte der Gewerkschaftsdachverband am Montag in Brüssel mit. Demnach wurde die Gehaltslücke in der EU zwischen 2010 und 2018 nur um ein Prozent verringert. Es würde damit noch 84 Jahre dauern, bis Gehältergleichheit erreicht sei.

Frauen in Deutschland müssten laut ETUC sogar gut 100 Jahre bis 2121 warten, bis sie im Schnitt so viel verdienen wie Männer. In Frankreich wären es demnach sogar “über 1000 Jahre”. Der Gewerkschaftsbund legte für seine Hochrechnung die Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat für die Entwicklung im Zeitraum von 2010 bis 2018 zugrunde.

Ohne Regelungen zur verpflichtenden Angleichung würde demnach die Gehaltslücke in neun der 27 Mitgliedstaaten sogar größer werden. Dies wären Bulgarien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal und Slowenien.

Nur in Belgien (2028), Luxemburg (2027) und Rumänien (2022) würde dagegen die Gehaltslücke in den nächsten zehn Jahren geschlossen – laut ETUC in Rumänien aber “mit inakzeptabel niedrigen Löhnen für Frauen und Männer”.

Der Gewerkschaftsbund zeigte sich besorgt, dass die EU-Kommission eine Initiative für Transparenz bei der Bezahlung von Anfang November auf Mitte Dezember verschoben habe. Und auch dieser Termin sei nur vorläufig. In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte ETUC Aufklärung über den Status des Vorhabens.

Von der Leyen habe mit der Ankündigung einer verbindlichen Richtlinie zur Offenlegung von Gehältern “Hoffnungen auf einen echten Wandel geweckt”, erklärte dazu die stellvertretende ETUC-Generaldirektorin Esther Lynch. Aber dieses Vorhaben scheine unter dem Druck von Gleichstellungskritikern “von der Agenda zu rutschen”.