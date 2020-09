Rassismusdebatte: Uncle Ben’s mit neuem Namen

Reismarke Ben’s Original soll nächstes Jahr in die Regale kommen

Washington (AFP) – Angesichts der anhaltenden Rassismusdebatte in den USA wird die Reismarke Uncle Ben’s ihren Namen und ihr berühmtes Logo ändern. Künftig werde die Marke “Ben’s Original” heißen, teilte der Lebensmittelriese Mars, zu dem Uncle Ben’s gehört, am Mittwoch mit. Das Bild eines älteren Schwarzen auf der Packung, das an von Sklaven bearbeitete Reisplantagen erinnern könnte, wird entfernt.

Der Konzern habe wochenlang die Meinung von “tausenden Verbrauchern, Mitarbeitern und anderen Betroffenen weltweit” eingeholt und könne verstehen, welche Assoziationen der bisherige Name und das Logo hervorrufen könnten, hieß es in der Erklärung weiter. Die neue Verpackung soll ab kommendem Jahr in die Läden kommen.

Mars kündigte darüber hinaus die Finanzierung von Programmen zur Unterstützung von afroamerikanischen Gemeinschaften in Greenville (US-Bundesstaat Mississippi) an, wo die Reismarke seit mehr als 40 Jahren produziert wird.

Das Unternehmen folgt damit dem Konzern PepsiCo, der bereits im Frühsommer beschlossen hatte, Logo und Namen seiner seit mehr als 130 Jahren bestehenden Frühstücksmarke, Aunt Jamima, zum Jahresende zu ändern.