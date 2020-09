Scholz & Friends Reputation sucht CR-Consultant (m/f/d) in Vollzeit

Berlin (csr-partner) – Scholz & Friends Reputation bietet Unternehmen umfassende strategische Beratung in der Positionierung zu Unternehmensverantwortung (CR/CSR) und Nachhaltigkeit an. Die Konzeption und Umsetzung von CR-Maßnahmen, Stakeholder-Management sowie Nachhaltigkeitskommunikation insbesondere in Form von Nachhaltigkeitsberichten und Nachhaltigkeitsmarketing ergänzen das Portfolio.

Zur Unterstützung unser Kompetenzmarke Scholz & Friends Reputation suchen wir einen CR-Consultant (m/f/d) in Vollzeit mit ersten Berufserfahrungen – und einen echten Friend.

Ort: Berlin

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Ihre Aufgaben:

International tätige Kunden aus verschiedenen Branchen hinsichtlich Nachhaltigkeit und CR analysieren und auf dieser Basis passgenaue Strategien und Positionierungen entwickeln

Tragfähige und glaubwürdige Kommunikationskonzepte rund um Nachhaltigkeit für unsere Kunden erarbeiten und umsetzen

An umfassenden CR-Projekten eigenverantwortlich und im Kontakt mit unseren Kunden mitarbeiten

Sich in das Team einer der profiliertesten CR-Beratungen in Deutschland einbringen

Täglich neuen Herausforderungen in einem dynamischen Agenturumfeld begegnen

Ihr Profil:

Nachweisliche Kenntnisse zu CR/Nachhaltigkeit über ein Hochschulstudium oder begleitende Qualifikationen

Erste Berufserfahrung in Unternehmen, Verbänden oder in der Beratung von Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich

Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und den gängigen Standards

Sicherheit in der eigenständigen Organisation und Steuerung komplexer Projekte

Erfahrungen im Umgang mit Nachhaltigkeitsfragen im politischen Umfeld

Hervorragende analytische und strategische Fähigkeiten

Sicheres und souveränes Auftreten sowie Präsentationssicherheit nach innen und außen

Belastbarkeit, Engagement und Flexibilität

Erfahrung in den gängigen MS-Office Programmen

Fließende Englischkenntnisse

Mehr Infos unter:

https://s-f.com/karriere/stellung/cr-consultant-m-f-d-m-w-d/

Scholz & Friends Berlin GmbH

Litfaß-Platz 1

10178 Berlin