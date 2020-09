Ein Jahr „Grüner Knopf“ bei Dibella und Alsco

Bocholt (csr-partner) – Dibella ist eines der ersten Unternehmen, das mit dem staatlichen Textilsiegel „Grüner Knopf“ ausgezeichnet wurde. Vor gut einem Jahr startete das Siegel auf Initiative von Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seitdem hat sich das Siegel gut etabliert und spielt vor allem auch in der öffentlichen Beschaffung eine immer größer werdende Rolle. Das Kölner Traditionsunternehmen Alsco setzt bereits von Anfang an als Kunde von Dibella drei Kollektionen mit dem Grünen Knopf ein.

Der „Grüne Knopf“ ist das erste staatliche Siegel, das einen nachhaltigen Textileinkauf ermöglicht. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Unternehmen zahlreiche Sozial- und Umweltkriterien in den beiden wichtigsten Produktionsstufen „Färben“ und „Konfektion“ nachweisen. Für den Nachweis hat das zuständige Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bestehende Siegel definiert, die eine Einhaltung der geforderten Produktkriterien garantieren. So belohnt das Siegel das frühe Engagement des Unternehmens, sich für anspruchsvolle Sozial- und Umweltstandards bei der Herstellung der Objekttextilien für Hotellerie, Gastronomie und Gesundheitswesen einzusetzen.

Erste Bilanz und weitere Entwicklung

Insgesamt wurden im ersten Jahr schon über 2 Millionen Artikel mit dem Grünen Knopf verkauft – Tendenz steigend. In der Zukunft sollen die Produktkriterien in der tieferen Lieferkette ausgeweitet werden, hierzu läuft gerade eine Machbarkeitsstudie. Auch die Internationalisierung des Grünen Knopfs schreitet voran. Schon jetzt entspricht der Grüne Knopf EU- und WTO-Recht, die Prüfungen finden auf Grundlage harmonisierter internationaler Normen statt. Auch in anderen Ländern können Unternehmen so den Grünen Knopf verwenden.

Unternehmerisches Bekenntnis

Zur Zertifizierung wurde Dibella zu zahlreichen Themen einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung und Produktpolitik auditiert, um ein ganzheitliches Sozial- und Umweltengagement sicherzustellen. Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller (CSU) zum Jahrestag des Grünen Knopfs: “Der Grüne Knopf gibt eine klare Orientierung beim Einkauf. Ich freue mich, dass Dibella als eines der ersten Unternehmen das staatliche Siegel eingeführt und als Vorreiter so auch früh Verantwortung übernommen hat. Denn wir müssen Solidarität auch mit den Menschen zeigen, die unsere Kleidung herstellen. Gerade in Zeiten der Coronakrise ist dies wichtiger denn je.“

Eine Grundeinstellung, die auch dem Nachhaltigkeitsversprechen von Alsco entspricht. Das Unternehmen schafft mit dem Textilen Service eine Verbindung von Ökonomie und Ökologie, von der nicht nur Unternehmen und deren Mitarbeiter, sondern auch die Gesellschaft und Umwelt profitieren soll. Dazu Harald Schulte, Leiter Marketing, Vertrieb und Textilmanagement bei ALSCO:

„Wir sind froh mit Dibella einen Partner an unserer Seite zu haben, der erkannt hat, wie wichtig die Themen Nachhaltigkeit und Soziale Gerechtigkeit sind und sich daher schon sehr früh um eine Zertifizierung bemüht hat. Das macht uns die Beschaffung leichter und wie das letzte Jahr gezeigt hat, gibt das Siegel unseren Kunden Vertrauen.“

Weiter wachsend

Zum Zeitpunkt der offiziellen Einführung wurde Dibella als eines von 27 Unternehmen mit den „Grünen Knopf“ ausgezeichnet. Aktuell sind bereits 42 Unternehmen dabei, weitere Dutzend befinden sich im Prüfprozess.