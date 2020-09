Ein Ringen um Menschenrechte und Wirtschaftlichkeit

Köln (AFP) – Das geplante Lieferkettengesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sorgt für Uneinigkeit in der Großen Koalition. Während Heil noch im September Eckpunkte festlegen will, erntet das Vorhaben Kritik aus den Reihen der CDU. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) bezeichnete das Vorhaben am Freitag im Deutschlandfunk als nicht umsetzbar.

Linnemann kritisierte, für viele deutsche Unternehmen sei es unmöglich, ihre komplette Lieferkette auf Verstöße gegen Menschenrechte zu kontrollieren. Das Gesetz dürfe daher nur auf direkte Zulieferer bezogen sein und nur für große Unternehmen gelten.

Linnemann, der auch Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union ist, sagte, das Problem sei der Zulieferbereich, “wo Sie keinen Einfluss mehr haben, dort wo Sie die Transparenz nicht haben, dort wo Sie das nicht einhalten können”. Dort werde es schwierig für deutsche Unternehmen, Standards einzuhalten.

SPD-Fraktionsvize Katja Mast forderte die Union hingegen zu einem konstruktiven Mitwirken auf. “Wir wollen ein wirksames Lieferkettengesetz. Ein Gesetz, mit dem deutsche Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten für Menschenrechte nachkommen. Das ist im Koalitionsvertrag so vereinbart”, erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Linnemann forderte zudem, das Gesetz auf eine europäische Ebene zu ziehen. “Das macht ja viel mehr Sinn, wenn wir uns europaweit für diese Menschenrechte einsetzen und die durchsetzen.”

Ein Vorschlag, der Heil wiederum zu lange dauert. Auf eine EU-Lösung könne nicht gewartet werden, hatte er der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) vom Donnerstag gesagt. “Europa als Ausrede zu nehmen, um das Thema zu vertagen, wäre nicht in Ordnung, zumal viele unserer europäischen Partner längst eigene Gesetze haben.”

Neben den Niederlanden und Großbritannien gilt ein Lieferkettengesetz bereits in Frankreich. Während Heil und Müller planen, alle Unternehmen ab 500 Mitarbeitern in die Pflicht zu nehmen, gilt das Gesetz in Frankreich erst ab einer Unternehmensgröße von 5000 Beschäftigten. Auch das deutsche Gesetz müsse sich “auf ganz große Unternehmen” beziehen, forderte Linnemann.

Heil und Müller hatten ihre Pläne bereits Mitte Juli vorgestellt, Heil setzt nun darauf, dass “im Verlaufe des Septembers die Eckpunkte stehen und wir mit der Gesetzgebung beginnen können”, wie er der “NOZ” sagte.

Unternehmen sollen den Plänen zufolge künftig verpflichtend dafür sorgen, dass Menschenrechte und ökologische Mindeststandard eingehalten werden – weltweit, also entlang der gesamten Lieferkette. Das beträfe neben Produzenten auch Lieferanten und Zwischenhändler.

Während Grüne und Linke das Vorhaben begrüßten, äußerten führende Wirtschaftsverbände wiederholt Kritik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag bezeichnete es als “nicht verantwortbar”, dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, “die irgendwo in ihren Lieferketten passieren”, in Mithaftung genommen werden sollten.

Worum es beim Lieferkettengesetz geht

Von Jennifer Lichnau

Auf dem Weg zur Bahn einen Kaffee holen und noch kurz Nachrichten auf dem Handy lesen – alltägliche Routine für viele Verbraucher in Deutschland. Wo aber die Kaffeebohnen oder die Rohstoffe im Smartphone herkommen und verarbeitet wurden, weiß oft keiner. Das liegt auch daran, dass Lieferketten oft kaum nachvollziehbar sind. Das soll das Lieferkettengesetz ändern.

WAS VERBIRGT SICH HINTER DEM LIEFERKETTENGESETZ?

Für ein Lieferkettengesetz setzen sich derzeit vor allem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein. Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern sollen verpflichtend dafür sorgen, dass Menschenrechte und ökologische Mindeststandard eingehalten werden – und das weltweit, also entlang der gesamten Lieferkette. Das beträfe neben Produzenten auch Lieferanten und Zwischenhändler. Zudem soll das geplante Gesetz die Rechte der Arbeitnehmer stärken. Sie sollen Schadensersatzansprüche in Deutschland geltend machen können.

Ein T-Shirt legt im Schnitt rund 18.000 Kilometer zurück, bevor es im deutschen Einzelhandel landet. Globale Wertschöpfungsketten machen nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums mittlerweile 80 Prozent des Welthandels aus. Industrie und Verbraucher sind abhängig von importierten Vorleistungen. Also davon, dass bestimmte Arbeitsschritte in der Produktionskette in anderen Weltregionen passieren.

WAS ÄNDERT SICH DABEI FÜR UNTERNEHMEN?

Aktuell basiert die Sorgfaltspflicht der Unternehmen hinsichtlich der Sozial-und Menschenrechte auf Freiwilligkeit. Eine Unternehmensbefragung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte ergab laut Bundesarbeitsministerium allerdings, dass “deutlich weniger als 50 Prozent der deutschen Firmen ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen.” Deswegen will die Bundesregierung Unternehmen nun in die Pflicht nehmen.

Das betrifft in Deutschland rund 7300 größere Unternehmen mit je mehr als 500 Mitarbeitern. Wird das Gesetz verabschiedet, folgt Deutschland Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien, die bereits entsprechende Regelwerke erlassen haben.

WAS BEDEUTET EIN LIEFERKETTENGESETZ FÜR DEN VERBRAUCHER?

Dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zufolge würde das Lieferkettengesetz den Verbrauchern in Deutschland vor allem eines bringen: Transparenz. “Mit einer Risikoanalyse müssten Unternehmen potentielle Gefahren für Menschenrechte in ihrer Lieferkette identifizieren. Außerdem wären sie verpflichtet, die Öffentlichkeit über diese Risiken und Präventionsmaßnahmen zu unterrichten”, erklärt der vzbv. Ohne ein Gesetz könnten Verbraucher nur schwer beurteilen, unter welchen Bedingungen Konsumgüter produziert wurden. Zudem versprechen sich Umweltverbände von dem Gesetz, dass Unternehmen gezwungen werden, in den produzierenden Ländern nachhaltiger und umweltfreundlicher vorzugehen.

WAS SAGEN KRITIKER?

Gegen das geplante Lieferkettengesetz protestiert vor allem die deutsche Wirtschaft. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bezeichnet es als “nicht verantwortbar”, dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, “die irgendwo in ihren Lieferketten passieren”, in Mithaftung genommen werden sollten. Das Lieferkettengesetz brächte mehr Bürokratie als Nutzen. Das Gesetz belaste Unternehmen und führe zu Rechtsunsicherheit. Zudem verweist der DIHK auf einen möglichen Rückgang deutscher Investitionen in anderen Ländern durch die neuen Auflagen. Werde weniger investiert, so könnten auch weniger deutsche Standards in Entwicklungsländern eingeführt werden.