Besseres Nachhaltigkeits-Reporting – Kostenloses Webinar am 17. September 2020

Einblicke in das Software-Modul Quentic Nachhaltigkeit

Berlin (csr-partner) – Nicht erst seit dem Inkrafttreten der Richtlinie zur CSR-Berichtspflicht für Großunternehmen ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Handlungsfeld in der Unternehmensführung. Mit einem strukturierten und transparenten Nachhaltigkeitsmanagement zeigen heutzutage auch kleine und mittelständische Betriebe ihr Engagement. Das kommt auch bei Kunden, Mitarbeitern und Bewerbern gut an.

Doch wie können Nachhaltigkeitsaspekte effizient erfasst und analysiert werden?

Erhalten Sie im Webinar am 17.09.2020 um 10:00 Uhr einen Einblick in das Software-Modul Quentic Nachhaltigkeit! Unsere Experten zeigen Ihnen live am Bildschirm, wie Sie Ihr CSR-Reporting einfacher gestalten und Zeit sparen, indem Sie:

Nachhaltigkeitsindikatoren klar definieren

standardisierte Indikatorenkataloge einbinden, z. B. nach GRI oder DNK

per Reporting-Plan schnell Überblick erhalten

komplexe Kennzahlen automatisch berechnen lassen

Daten komfortabel validieren und von leistungsstarken Auswertungen profitieren

Wir freuen uns darauf, Sie als Teilnehmer des Webinars begrüßen zu dürfen – unverbindlich und kostenlos!

Sie können nicht teilnehmen? Melden Sie sich trotzdem an, um später die Aufzeichnung des Webinars automatisch per E-Mail zu erhalten.