Umweltschützer begrüßen weitere Einschnitte für Ostseefischer

Brüssel (AFP) – Umweltschützer haben den Vorschlag der EU-Kommission für eine weitere Absenkung der erlaubten Fangmengen für Fischer in der Ostsee begrüßt. “Wir freuen uns, dass Kommissar Virginijus Sinkevicius (…) eine stärkere Position für den Schutz der marinen Artenvielfalt einnimmt”, erklärte Rebecca Hubbard von der Organisation Our Fish am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit anderen Verbänden wie dem WWF und Oceana.

Umweltkommissar Sinkevicius hatte am Freitag einen Vorschlag für die Fanquoten in der Ostsee im nächsten Jahr vorgelegt. Weil es nach wie vor keine Erholung der Bestände gebe, soll demnach etwa das weitgehende Fangverbot für Dorsch im östlichen Teil des Meeres noch ausgeweitet und die als Beifang zugelassene Menge weiter abgesenkt werden.

Laut EU-Kommission sollen auch in der für deutsche Fischer wichtigen westlichen Ostsee die Quoten für Hering um 50 Prozent und für Dorsch um elf Prozent sinken. Lediglich für Lachs könne die Fangmenge in den meisten Fanggründen demnach leicht angehoben werden.

Bei Scholle und Sprotte würden die Bestände laut Gutachten von Experten zwar eine Erhöhung der zugelassenen Fangmenge erlauben. Zum Schutz der häufig beigefangenen Heringe und Dorsche empfiehlt Brüssel dennoch eine Beibehaltung der aktuellen Quote. In diesem Vorgehen sieht Ottilia Thoreson vom WWF “ein klares Signal, dass die Europäische Kommission bei ihrer Entscheidung umfassendere ökosystemare Erwägungen berücksichtigt”.

“Enttäuschend” sei hingegen die vorgeschlagene Fangmenge für Hering. Besonders in den westlichen Gewässern der Ostsee werde den Umweltschützern zufolge so die Überfischung fortgesetzt. Sie führen das Beispiel des Dorsches an, dessen Befischung “am Boden liegt und viele Jahre lang keine Anzeichen einer Erholung zeigen wird”. “Wir können nicht akzeptieren, dass sich dies auf andere Fischbestände ausweitet”, warnte Nils Hoglund von der Organisation Coalition Clean Baltic.

Ende September hat Kommissar Sinkevicius nun zunächst die zuständigen Minister der Ostsee-Anrainerstaaten zu Beratungen geladen. Die Fangquoten für 2021 sollen schließlich im Oktober bei einem Treffen aller 27 EU-Minister festgelegt werden.