CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Unser Wohlstand: Auf Kosten der Kinder

29.08.20 – Eine Übersicht zu Produkten, hinter denen Kinderarbeit steckt, bietet die Tageszeitung „Welt“ unter der Überschrift >> „Auf Kosten der Kinder“ Mehr als 150 Millionen Mädchen und Jungen sind danach von Kinderarbeit betroffen. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zitiert die Zeitung mit den Worten „Der Kampf gegen Kinderarbeit kommt viel zu langsam voran“. Rudi Tarneden vom UN-Kinderhilfswerk Unicef in Deutschland befürchtet laut Welt, dass aufgrund Corona noch mehr Kinder arbeiten müssen: „Kinderarbeit ist für viele Familien in dieser Situation die einzige Möglichkeit, um zu überleben.“ Betroffene Produkte sind danach Bananen (Kinder helfen bei der Ernte, der Schädlingsbekämpfung und versprühen Pestizide), Grabsteine (in indischen Steinbrüchen arbeiten 150.000 Kinder, jeder dritte Grabstein in Deutschland stammt von dort), Haselnüsse (Wanderarbeiter mit ihren Kindern ziehen in der Türkei von Plantage zu Plantage), Lippenstifte (der für den Glimmer erforderliche Granit wird in Indien oft illegal und von Kindern gefördert), Teppiche (Kinderarbeit kehrt in Indien im großen Stil zurück), T-Shirts (Kinder arbeiten auf den Baumwoll-Plantagen) und Räucherstäbchen (die Produktion in Indien und Pakistan wird oft in Familien ausgelagert).

IAB-Forum: Wie sich psychische Erkrankungen auf die Teilhabe am Arbeitsmarkt auswirken

28.08.20 – Psychische Erkrankungen sind auch unter Erwerbstätigen weit verbreitet. Die Art und der Verlauf psychischer Störungen sind dabei vielfältig, ebenso deren Auswirkungen auf die berufliche Teilhabe. Arbeitslose, insbesondere, wenn sie Leistungen der Grundsicherung beziehen, sind überproportional betroffen. Die Chancen auf eine nachhaltige Integration in den regulären Arbeitsmarkt hängen u.a. vom Zusammenspiel der individuellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen und von den Arbeitsanforderungen ab. Der vollständige Beitrag im >> Online-Magazin „IAB-Forum“

Ausbildung: Junge Menschen sind stark verunsichert

28.08.20 – Die Corona-Krise führt zu einer massiven Verunsicherung von jungen Menschen im Hinblick auf Chancen am Ausbildungsmarkt. 61 Prozent aller Befragten sind der Ansicht, dass sich die Chancen auf Ausbildung durch Corona verschlechtert haben. Bezogen auf ein Studium teilen weniger als ein Viertel (23 Prozent) der Befragten diese Befürchtung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Befragung von iconkids & youth im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. >> Weitere Informationen zur Studie

Initiative Neues Wirtschaftswunder: Ersten grüne Bundesanleihe ist “Window Dressing”

27.08.20 – Nach Überzeugung der Initiative Neues Wirtschaftswunder ist die ersten grüne Bundesanleihe nicht mehr als “Window Dressing”. Die neue Bundesanleihen werde zu keinen umwelt- und klimapolitischen Maßnahmen führen, denn der Ansatz des Bundes sei komplett rückwärtsgewandt, so Marc Liebscher von der Initiative. Erlöse aus der Herausgabe von grünen Anleihen würden den Kosten von Projekten zugeordnet, die bereits abgeschlossen seien – und die damit ohnehin durchgeführt worden wären. Die >> Stellungnahme der Initiative Neues Wirtschaftswunder (PDF)

Samsung fördert “Zebra-Start-ups”

26.08.20 – Unter “Zebra-Start-ups” versteht Samsung Early-Stage Tech Start-ups, die nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle aufbauen. Solche Jungunternehmen unterstützt “Samsung for Impact”, ein Programm des gesellschaftlichen Engagements des Elektronikkonzerns zur Unterstützung von „Social Entrepreneurship“. Die Bewerbungsphase dauert bis zum 4. Oktober 2020. Es werden Preisgelder in Gesamthöhe von 30.000 Euro und die Teilnahme am Accelerator-Programm 2020/2021 ausgelobt. >> Hier geht es zur Bewerbung

Tierversuchsgegner: EU-Studie belegt Risiken genetisch veränderter Tiere

21.08.20 – Der Bundesverband Menschen für Tierrechte verweist auf aktuelle >> Statistiken der Europäischen Union (EU), nach denen Millionen genetisch veränderter Tiere (vornehmlich Mäuse) in Tierversuchen eingesetzt würden. An den sogenannten Tiermodellen sollten menschliche Krankheiten simuliert werden. Eine >> EU-Studie belege, dass es bei den DNA-Manipulationen auch zu unbeabsichtigten Veränderungen des Genom komme. Die Übertragung der Ergebnisse solcher Versuche auf den Menschen sei zweifelhaft. “Wir brauchen dringend ethische Grenzen, die die genetische Integrität von Tieren schützen”, so die Biologin Carolin Spicher, Fachreferentin beim Bundesverband Menschen für Tierrechte.

Universität Osnabrück erforscht Lieferketten und Konsumentscheidungen von Kakao

20.08.20 – Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt will die Universität Osnabrück zusammen mit dem Schokoladenhersteller Ludwig Weinrich (Herford) am Beispiel von Kakao aus Ghana Wege entwickeln, um Kaufentscheidungen zugunsten von fair und umweltfreundlich produzierter Ware zu unterstützen. Das soll die Bedingungen der Kakaobauern verbessern sowie die Umwelt in den Anbauregionen schützen. Laut dem Projektleiter vom Institut für Geographie der Universität Osnabrück, Prof. Martin Franz, sei nur schwer nachzuvollziehen, wie sich Entscheidungen der Verbraucher und das Einkaufsverhalten der Unternehmen sozial und ökologisch vor Ort auswirkten. „Das stellt besonders kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen“, so Franz. >> Weitere Infos zum Forschungsprojekt

Plastikabfall: Konsumenten wünschen sich von Herstellern mehr Transparenz zu Verpackungen

19.08.20 – Nach einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) wünscht sich eine große Mehrheit der Verbraucher beim Einkauf mehr Transparenz über anfallende Verpackungen. “80 Prozent der Teilnehmenden geben an, dass sie auf den Kauf von Produkten mit starkem Verpackungsaufkommen verzichten“, so Projektleiter Dr. Frieder Rubik vom IÖW. “Um gute Kaufentscheidungen treffen zu können, wünschen sich viele von den Unternehmen allerdings mehr Informationen – etwa über Art, Menge und Recyclingfähigkeit der anfallenden Verpackungen.” Über 1.000 Personen hatten sich Anfang 2020 an einer Onlinebefragung des Forschungsprojektes Innoredux (www.plastik-reduzieren.de) beteiligt, das mit Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) untersucht, wie innovative Geschäftsmodelle im Handel den Plastikmüll entlang der Wertschöpfungskette reduzieren können. Die Umfrageergebnisse >> als PDF zum Download

Apeel verringert Lebensmittelverschwendung bei Edeka und Netto Marken-Discount

18.08.20 -Der Edeka-Verbund engagiert sich mit seinem US-amerikanischen Partnerunternehmen Apeel gegen Lebensmittelverschwendung. Die Ergebnisse eines Pilotversuchs in rund 2.900 ausgewählten Märkten von Edeka und Netto Marken-Discount belegen nun nach Unternehmensangaben: Die Menge der Avocados, die nicht mehr verkaufsfähig waren, konnte dank des Einsatzes der Apeel-Schutzschicht auf pflanzlicher Basis signifikant um rund 50 Prozent gesenkt werden. Zugleich konnte der Absatz dieser Produkte gesteigert werden – durch ein höheres Kundeninteresse. Der Unternehmensverbund bietet die länger haltbaren Produkte von Apeel nun deutschlandweit in mehr als 11.000 Edeka- und Netto-Märkten an.

ista schließt Kreditlinie mit ESG-Komponente in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro ab

17.08.20 – Der Energiedienstleister ista schließt mit einem internationalen Bankenkonsortium einen ESG-basierten Kredit in Höhe von insgesamt bis zu 1,85 Milliarden Euro wurde abgeschlossenab. Das Unternehmen will so nach eigenen Angaben seine strategische Ausrichtung als nachhaltiger Service-und Technologie-Partner der Immobilienwirtschaft weiter stärken. “Die neue Finanzierung ist ein klares Bekenntnis zu unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie”, so Thomas Lemper, CFO von ista. ). Wie bei ESG-Finanzierungen (ESG = Environmental, Social and Governance) üblich, sind die variablen Zinssätze zusätzlich an die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen gebunden – bei ista u.a. der CO2-Emissionswert pro Mitarbeiter sowie der Ausbau der digitalen, möglichst ressourcenschonenden Serviceinfrastruktur. Geprüft werden die Nachhaltigkeitskennzahlen vom SGS-TÜV Saar.