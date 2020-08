CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Tierversuchsgegner: EU-Studie belegt Risiken genetisch veränderter Tiere

21.08.20 – Der Bundesverband Menschen für Tierrechte verweist auf aktuelle >> Statistiken der Europäischen Union (EU), nach denen Millionen genetisch veränderter Tiere (vornehmlich Mäuse) in Tierversuchen eingesetzt würden. An den sogenannten Tiermodellen sollten menschliche Krankheiten simuliert werden. Eine >> EU-Studie belege, dass es bei den DNA-Manipulationen auch zu unbeabsichtigten Veränderungen des Genom komme. Die Übertragung der Ergebnisse solcher Versuche auf den Menschen sei zweifelhaft. “Wir brauchen dringend ethische Grenzen, die die genetische Integrität von Tieren schützen”, so die Biologin Carolin Spicher, Fachreferentin beim Bundesverband Menschen für Tierrechte.

Universität Osnabrück erforscht Lieferketten und Konsumentscheidungen von Kakao

20.08.20 – Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt will die Universität Osnabrück zusammen mit dem Schokoladenhersteller Ludwig Weinrich (Herford) am Beispiel von Kakao aus Ghana Wege entwickeln, um Kaufentscheidungen zugunsten von fair und umweltfreundlich produzierter Ware zu unterstützen. Das soll die Bedingungen der Kakaobauern verbessern sowie die Umwelt in den Anbauregionen schützen. Laut dem Projektleiter vom Institut für Geographie der Universität Osnabrück, Prof. Martin Franz, sei nur schwer nachzuvollziehen, wie sich Entscheidungen der Verbraucher und das Einkaufsverhalten der Unternehmen sozial und ökologisch vor Ort auswirkten. „Das stellt besonders kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen“, so Franz. >> Weitere Infos zum Forschungsprojekt

Plastikabfall: Konsumenten wünschen sich von Herstellern mehr Transparenz zu Verpackungen

19.08.20 – Nach einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) wünscht sich eine große Mehrheit der Verbraucher beim Einkauf mehr Transparenz über anfallende Verpackungen. “80 Prozent der Teilnehmenden geben an, dass sie auf den Kauf von Produkten mit starkem Verpackungsaufkommen verzichten“, so Projektleiter Dr. Frieder Rubik vom IÖW. “Um gute Kaufentscheidungen treffen zu können, wünschen sich viele von den Unternehmen allerdings mehr Informationen – etwa über Art, Menge und Recyclingfähigkeit der anfallenden Verpackungen.” Über 1.000 Personen hatten sich Anfang 2020 an einer Onlinebefragung des Forschungsprojektes Innoredux (www.plastik-reduzieren.de) beteiligt, das mit Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) untersucht, wie innovative Geschäftsmodelle im Handel den Plastikmüll entlang der Wertschöpfungskette reduzieren können. Die Umfrageergebnisse >> als PDF zum Download

Apeel verringert Lebensmittelverschwendung bei Edeka und Netto Marken-Discount

18.08.20 -Der Edeka-Verbund engagiert sich mit seinem US-amerikanischen Partnerunternehmen Apeel gegen Lebensmittelverschwendung. Die Ergebnisse eines Pilotversuchs in rund 2.900 ausgewählten Märkten von Edeka und Netto Marken-Discount belegen nun nach Unternehmensangaben: Die Menge der Avocados, die nicht mehr verkaufsfähig waren, konnte dank des Einsatzes der Apeel-Schutzschicht auf pflanzlicher Basis signifikant um rund 50 Prozent gesenkt werden. Zugleich konnte der Absatz dieser Produkte gesteigert werden – durch ein höheres Kundeninteresse. Der Unternehmensverbund bietet die länger haltbaren Produkte von Apeel nun deutschlandweit in mehr als 11.000 Edeka- und Netto-Märkten an.

ista schließt Kreditlinie mit ESG-Komponente in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro ab

17.08.20 – Der Energiedienstleister ista schließt mit einem internationalen Bankenkonsortium einen ESG-basierten Kredit in Höhe von insgesamt bis zu 1,85 Milliarden Euro wurde abgeschlossenab. Das Unternehmen will so nach eigenen Angaben seine strategische Ausrichtung als nachhaltiger Service-und Technologie-Partner der Immobilienwirtschaft weiter stärken. “Die neue Finanzierung ist ein klares Bekenntnis zu unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie”, so Thomas Lemper, CFO von ista. ). Wie bei ESG-Finanzierungen (ESG = Environmental, Social and Governance) üblich, sind die variablen Zinssätze zusätzlich an die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen gebunden – bei ista u.a. der CO2-Emissionswert pro Mitarbeiter sowie der Ausbau der digitalen, möglichst ressourcenschonenden Serviceinfrastruktur. Geprüft werden die Nachhaltigkeitskennzahlen vom SGS-TÜV Saar.

Tchibo bietet Fairphone 3 an

14.08.20 – In seinem Online-Shop bietet Tchibo das Fairphone 3. Dessen Produktionsprozess ist auf verantwortungsbewusste Materialbeschaffung, Engagement für das Wohlergehen der Arbeitskräfte und maximale Transparenz ausgerichtet ist. Das Fairphone 3 besteht aus fairen und recycelten Materialien und kann dank austauschbarer Module wie Kamera, Akku oder Display selbst repariert werden.

New Socioconomy – ein Podcast von managerfragen.org

13.08.20 – Was sind Sozialunternehmen, welche Ziele verfolgen und wie arbeiten sie? Welche Persönlichkeiten stecken dahinter und was treibt sie an? Was können klassische Unternehmen von Sozialunternehmen lernen? Wie kann der Dialog zwischen Wirtschaft und Sozialunternehmen intensiviert werden? Diese und andere Fragen diskutiert managerfragen.org im Podcast. In Folge 7 kommt Florian Henle, Founder & CEO bei Polarstern Energie, zu Wort: https://www.managerfragen.org/new-socioconomy/

Hamburgs Wertstoff Initiative

12.08.20 – Einen Hamburger Recycling-Kreislauf schaffen ist das Ziel von Hamburgs Wertstoff Innovative mit den Stadtreinigung Hamburg, Veolia, Unilever, Budni und der TU Hamburg. Budni bietet ein Waschmittel der Unilever-Marke ‚Sieben Generationen‘ an – verpackt in einer Flasche, die zu 100% aus recyceltem Kunststoff aus der Hamburger Wertstofftonne und dem Gelben Sack besteht. https://hamburgs-wertstoff-innovative.de/

Kostenlose Beratung beim Einkauf nachhaltiger Textilien in Unternehmen

11.08.20 – Kostenlose Beratung und Infomaterialien zum Einkauf von nachhaltigen Textilien (Berufsbekleidung, Flachwäsche etc.) in Unternehmen wollen Global Nature Fund (GNF) und Femnet bereitstellen. Durch gezielte Einkaufsstrategien sollen nachhaltige Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen entlang der Lieferkette gefördert werden. Aktuell läuft dazu eine >> Umfrage zum nachhaltigen Einkauf von Textilien in Unternehmen.