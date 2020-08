CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Tchibo bietet Fairphone 3 an

14.08.20 – In seinem Online-Shop bietet Tchibo das Fairphone 3. Dessen Produktionsprozess ist auf verantwortungsbewusste Materialbeschaffung, Engagement für das Wohlergehen der Arbeitskräfte und maximale Transparenz ausgerichtet ist. Das Fairphone 3 besteht aus fairen und recycelten Materialien und kann dank austauschbarer Module wie Kamera, Akku oder Display selbst repariert werden.

New Socioconomy – ein Podcast von managerfragen.org

13.08.20 – Was sind Sozialunternehmen, welche Ziele verfolgen und wie arbeiten sie? Welche Persönlichkeiten stecken dahinter und was treibt sie an? Was können klassische Unternehmen von Sozialunternehmen lernen? Wie kann der Dialog zwischen Wirtschaft und Sozialunternehmen intensiviert werden? Diese und andere Fragen diskutiert managerfragen.org im Podcast. In Folge 7 kommt Florian Henle, Founder & CEO bei Polarstern Energie, zu Wort: https://www.managerfragen.org/new-socioconomy/

Hamburgs Wertstoff Initiative

12.08.20 – Einen Hamburger Recycling-Kreislauf schaffen ist das Ziel von Hamburgs Wertstoff Innovative mit den Stadtreinigung Hamburg, Veolia, Unilever, Budni und der TU Hamburg. Budni bietet ein Waschmittel der Unilever-Marke ‚Sieben Generationen‘ an – verpackt in einer Flasche, die zu 100% aus recyceltem Kunststoff aus der Hamburger Wertstofftonne und dem Gelben Sack besteht. https://hamburgs-wertstoff-innovative.de/

Kostenlose Beratung beim Einkauf nachhaltiger Textilien in Unternehmen

11.08.20 – Kostenlose Beratung und Infomaterialien zum Einkauf von nachhaltigen Textilien (Berufsbekleidung, Flachwäsche etc.) in Unternehmen wollen Global Nature Fund (GNF) und Femnet bereitstellen. Durch gezielte Einkaufsstrategien sollen nachhaltige Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen entlang der Lieferkette gefördert werden. Aktuell läuft dazu eine >> Umfrage zum nachhaltigen Einkauf von Textilien in Unternehmen.

Programm “Fit für den NAP”

08.08.20 – Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) der Bundesregierung sollen Unternehmen bis 2020 Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfalt einführen. Das Deutsche Global Compact Netzwerk (DGCN) bietet ein Qualifizierungsprogramm an, das Unternehmen bei der systematischen Integration menschenrechtlicher Aspekte im Sinne des NAP unterstützt. >> Infos zum Trainingsprogramm

Mehr Schutz für Hinweisgeber

06.08.20 – In einem gemeinsamen offenen Brief fordern Transparency Deutschland, Whistleblower Netzwerk, Bund Deutscher Kriminalbeamter, Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik, Reporter ohne Grenzen und Verbraucherzentrale Bundesverband die Bundesregierung auf, die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz sinnvoll umzusetzen. Hinweisgeber seien entscheidend für die Aufdeckung von Missständen und Korruption. Eine „Eins-zu-eins-Umsetzung“ der EU-Richtlinie reiche nicht aus, da dann nur Meldungen von Verstößen gegen bestimmtes EU-Recht geschützt würden. Deutsches Recht dürfe nicht außen vor bleiben. >> Der offene Brief als PDF

Dropbox verkündet Nachhaltigkeitsziele

05.08.20 – Dropbox will seinen CO2-Fußabdruck reduzieren und kündigt vier Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 an. Das Erreichen der Klimaneutralität im Bereich der Geschäftsreisen für Emissionen der Kategorien Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (Emissionen aus der Erzeugung der aufgewendeten Energie) und Scope 3 (weitere indirekte Emissionen), die Versorgung der Geschäftsaktivitäten zu 100 % durch erneuerbare Energien, einschließlich der Rechenzentren, die Unterstützung von Organisationen, die sich für proaktiv für den Klimaschutz einsetzen sowie die Förderung des persönlichen Umweltengagements von Mitarbeitern. >> weitere Infos