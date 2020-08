Ölförderung: Drei Ureinwohner in Peru bei Protest getötet

Lima (AFP) – Bei Protesten gegen Umweltschäden durch die Ölförderung sind im peruanischen Amazonasgebiet mindestens drei Ureinwohner getötet worden. Elf weitere Indigene sowie sechs Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden bei den Konfrontationen in der Region Loreto verletzt, wie Innenminister Jorge Montoya am Sonntag mitteilte.

Die mit Speeren bewaffneten Ureinwohner hatten in der Vornacht versucht, ein Lager des kanadischen Ölunternehmens PetroTal in der Ortschaft Bretaña zu besetzen. In einer vorherigen Zwischenbilanz des Innenministeriums war noch von zwei getöteten Indigenen die Rede gewesen.

Die Ureinwohner fordern die Einstellung der Förderung an einer Ölquelle mit dem Namen “Lote 95”. Sie klagen darüber, dass wiederholt Öl in die Umwelt ausgetreten und ihr Land verseucht worden sei. Auch werfen die Indigenen der Regierung sowie dem Ölunternehmen vor, sie nicht vor dem Coronavirus zu schützen.

PetroTal stellte seine Aktivitäten in dem Gebiet am Sonntag vorläufig ein. Das Unternehmen beschäftigt dort Hunderte von Arbeitern. Die peruanische Regierung entsandte nach Angaben Montoyas eine Delegation in das Gebiet. Sie soll zwischen den Streitparteien vermitteln und eine Entschärfung der Lage erreichen.