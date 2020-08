CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Programm “Fit für den NAP”

08.08.20 – Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) der Bundesregierung sollen Unternehmen bis 2020 Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfalt einführen. Das Deutsche Global Compact Netzwerk (DGCN) bietet ein Qualifizierungsprogramm an, das Unternehmen bei der systematischen Integration menschenrechtlicher Aspekte im Sinne des NAP unterstützt. >> Infos zum Trainingsprogramm

Mehr Schutz für Hinweisgeber

06.08.20 – In einem gemeinsamen offenen Brief fordern Transparency Deutschland, Whistleblower Netzwerk, Bund Deutscher Kriminalbeamter, Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik, Reporter ohne Grenzen und Verbraucherzentrale Bundesverband die Bundesregierung auf, die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz sinnvoll umzusetzen. Hinweisgeber seien entscheidend für die Aufdeckung von Missständen und Korruption. Eine „Eins-zu-eins-Umsetzung“ der EU-Richtlinie reiche nicht aus, da dann nur Meldungen von Verstößen gegen bestimmtes EU-Recht geschützt würden. Deutsches Recht dürfe nicht außen vor bleiben. >> Der offene Brief als PDF

Dropbox verkündet Nachhaltigkeitsziele

05.08.20 – Dropbox will seinen CO2-Fußabdruck reduzieren und kündigt vier Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 an. Das Erreichen der Klimaneutralität im Bereich der Geschäftsreisen für Emissionen der Kategorien Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (Emissionen aus der Erzeugung der aufgewendeten Energie) und Scope 3 (weitere indirekte Emissionen), die Versorgung der Geschäftsaktivitäten zu 100 % durch erneuerbare Energien, einschließlich der Rechenzentren, die Unterstützung von Organisationen, die sich für proaktiv für den Klimaschutz einsetzen sowie die Förderung des persönlichen Umweltengagements von Mitarbeitern. >> weitere Infos

“Deutsche Großunternehmen berichten zu wenig über Korruptionsbekämpfung und Lobbyismus”

31.07.20 – Transparency Deutschland hat zum vierten Mal nach den GRI-Standards erstellte Nachhaltigkeitsberichte deutscher Großunternehmen mit Blick auf die Themen Korruption und politische Einflussnahme untersucht. Das Ergebnis: Nachhaltigkeitsberichte sind zu unvollständig, uneinheitlich und nicht ausreichend transparent, was den Vergleichbarkeit der ethischen Bemühungen der Unternehmen unmöglich macht. Zum Thema Korruptionsbekämpfung geben die Unternehmen im Durchschnitt weniger als 50 Prozent der von den GRI-Standards geforderten Informationen an – und begründen die Auslassungen nicht. >> Die Studie zum Download (PDF)

Studie “Verantwortliche Investments: Qualitative Anforderungen an die professionelle Umsetzung von ESG-Integration im Asset Management”

31.07.20 – Für die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) herausgegebene Studie wurden Qualitätskriterien für verantwortliche Investments in Deutschland und Österreich erarbeitet und systematisch abgefragt. Befragt wurden 54 Asset Managern und Asset Ownern, die rund 95 Prozent der vom FNG im Marktbericht erfassten Vermögenswerte für verantwortliche Investments in der Höhe von 1,7 Billionen Euro repräsentieren. >> Die Studie zum Download (PDF)

Kaufland startet Boden- und Biodiversitätsprojekt mit Leibniz-Institut

30.07.20 – Der Lebensmittelhändler Kaufland startet mit dem Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau (IGZ) und dem Gemüsering Stuttgart ein wissenschaftliches Projekt zur Förderung nachhaltiger landbaulicher Maßnahmen. Über die Betreuung von knapp 20 Lieferantenbetrieben aus den drei Kulturgruppen „Gemüse“, „Obst“ und „Kartoffeln“ aus fünf Ländern sollen Biodiversität, Humusgehalt und Bodenfruchtbarkeit analysiert und über den Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse verbessert werden. Die Ergebnisse sollen dann publiziert und in der Praxis angewandt werden.

Umweltbundesamt: Studie zeigt Möglichkeiten für unternehmerische Sorgfaltspflichten zu Menschenrechten und Umweltschutz

27.07.20 – Um nachhaltigere globale Liefer- und Wertschöpfungsketten zu erreichen, empfiehlt eine aktuelle Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes einen gesetzlich verankerten systematischen Ansatz zur Risikofrüherkennung, Maßnahmenumsetzung und Berichterstattung durch die Unternehmen. Dazu erklärte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth: “Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte und Umweltbelastungen gehen meist Hand in Hand. Deshalb müssen die globalen Lieferketten von Unternehmen an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.” >> Die Studie zum Download

NRW verbietet Lebendtierexporte – Provieh fordert bundesweite Regelung

24.07.20 – Nach Angaben des Vereins Provieh haben bisher vier Bundesländer Erlasse herausgegeben, die tierschutzwidrige Transporte in Hochrisikostaaten verbieten: Hessen, Schleswig-Holstein, Bayern und in der zurückliegenden Woche Nordrhein-Westfalen, das sofort alle Tiertransporte in Drittstaaten untersagt. Patrick Müller, Hauptstadtreferent von Provieh e.V., erklärte dazu: “Es muss jetzt unbedingt ein bundesweites Moratorium folgen, damit die nächsten Transporte aus NRW nicht über Brandenburg oder andere Bundesländer ohne Erlass abgefertigt werden.”

Aldi Nord tritt Science Based Targets Initiative bei

24.07.20 – Mit dem Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTI) will Aldi Nord sicherstellen, dass seine zukünftigen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzahlen. Der Discounter will seine Treibhausgasemissionen bis 2021 um 40 Prozent gegenüber 2015 reduzieren. Die SBTI ist eine Kooperation des UN Global Compact mit dem CDP, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF).

BMZ tritt nachhaltigem Palmölforum bei

23.07.20 – Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tritt dem Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (FONAP) bei – als zweites Bundesministerium nach dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Dazu erklärte Almut Feller, Vorstandsvorsitzende des FONAP: “Mit dem Beitritt des BMZ vergrößern wir nicht nur unsere Sichtbarkeit und können den Dialog mit den Palmölproduzenten weiter ausbauen.” Ziel von FONAP ist, dass in Deutschland zu 100 Prozent nachhaltig-zertifiziertes Palmöl verwendet wird – wozu Mitglieder des Forums eine entsprechende Selbstverpflichtung abgeben.