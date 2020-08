CSR MAGAZIN 35: Globalisierung (mit-)verantworten

Die ersten Texte der 35. Magazinausgabe sind erschienen: Lesen Sie die Texte und bringen Sie Fragen und Perspektiven in die Recherche ein!

Berlin (csr-news) – Die Globalisierung ist kein modernes Phänomen, sondern besitzt eine Jahrhunderte alte Tradition. Aktuell hinterfragt die Corona-Pandemie, ob die weltweiten wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen Segen oder Fluch bedeuten. Wie kann ein globales Wirtschaften so ausgestaltet werden, dass alle – Menschen und Natur – gewinnen? Und was können Unternehmer in Deutschland dazu beitragen? Diesen Fragen stellt sich die 35. Ausgabe des CSR MAGAZIN unter dem Titel “Globalisierung (mit-)verantworten”.

Lesen Sie hier die bereits erschienen Texte online. Und diskutieren Sie deren Inhalt mit uns – über die Kommentarfunktion unter den Texten oder per E-Mail an redaktion@csr-news.net. Die Printausgabe erscheint Ende September – und dort sollen die Rückmeldungen aus unserer Leser-Community einfließen.

So planen wir:

Globalisierung

„Small Actions Big Difference“: Jump-start the pursuit for sustainable change with personal ownership (Dr. CB Bhattacharya)

Internationale Arbeitsteilung – Wohlstand für alle?

Bildung für globale Verantwortung (Dr. Tong-Jin Smith)

Veränderungen in der Akzeptanz der Globalisierung und Auswirkungen auf die Gesellschaft (Prof. Dr. Thomas Osburg)

Wirtschaften in & nach der Corona-Pandemie

Biodiversität ins Wirtschaften und Finanzieren integrieren (Susanne Bergius)

Resilient durch Nachhaltigkeit? (Philipp Dahl)

Alles wird besser im Homeoffice? – Zur Zukunft des vernetzten Arbeitens (Natalie Weirich)

Circular Economy

Gemeinwohlökonomie

Arbeitsmarktintegration von Migranten (Prof. Matthias Schmidt)

Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten (Prof. Sebastian Koos)

Hochschulen als „Think Tanks“

Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht anhand der 5 Kernpunkte des NAP (Markus Löning)

Gesetzliche Regulierung: der „Smart Mix“ (Holger Hembach)

Globale Korruption (-srisiken)

Nachhaltige Digitalisierung der Lieferkette

CSR-Risiko-Check (Juliane Zeller)

Entwicklung globaler Märkte

Grassroot business development

Public Private Partnership / Joined Ventures

Unternehmen und die SDGs (Prof. Dr. Christoph Schank)

Globalisierung der Zivilgesellschaft (Dr. Esther Heidbüchel, Thomas Schiffelmann)

Branchenportraits

Landwirtschaft & Ernährung

Textilwirtschaft

Finanzwirtschaft: „Coronomics“ – ESG ist ein Eckpfeiler (Klaus Kirchhoff)

Plastics for Change (Achim Halfmann)

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Erfahrungen!