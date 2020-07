CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Umweltbundesamt: Studie zeigt Möglichkeiten für unternehmerische Sorgfaltspflichten zu Menschenrechten und Umweltschutz

27.07.20 – Um nachhaltigere globale Liefer- und Wertschöpfungsketten zu erreichen, empfiehlt eine aktuelle Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes einen gesetzlich verankerten systematischen Ansatz zur Risikofrüherkennung, Maßnahmenumsetzung und Berichterstattung durch die Unternehmen. Dazu erklärte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth: “Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte und Umweltbelastungen gehen meist Hand in Hand. Deshalb müssen die globalen Lieferketten von Unternehmen an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.” >> Die Studie zum Download

NRW verbietet Lebendtierexporte – Provieh fordert bundesweite Regelung

24.07.20 – Nach Angaben des Vereins Provieh haben bisher vier Bundesländer Erlasse herausgegeben, die tierschutzwidrige Transporte in Hochrisikostaaten verbieten: Hessen, Schleswig-Holstein, Bayern und in der zurückliegenden Woche Nordrhein-Westfalen, das sofort alle Tiertransporte in Drittstaaten untersagt. Patrick Müller, Hauptstadtreferent von Provieh e.V., erklärte dazu: “Es muss jetzt unbedingt ein bundesweites Moratorium folgen, damit die nächsten Transporte aus NRW nicht über Brandenburg oder andere Bundesländer ohne Erlass abgefertigt werden.”

Aldi Nord tritt Science Based Targets Initiative bei

24.07.20 – Mit dem Beitritt zur Science Based Targets Initiative (SBTI) will Aldi Nord sicherstellen, dass seine zukünftigen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzahlen. Der Discounter will seine Treibhausgasemissionen bis 2021 um 40 Prozent gegenüber 2015 reduzieren. Die SBTI ist eine Kooperation des UN Global Compact mit dem CDP, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF).

BMZ tritt nachhaltigem Palmölforum bei

23.07.20 – Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tritt dem Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (FONAP) bei – als zweites Bundesministerium nach dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Dazu erklärte Almut Feller, Vorstandsvorsitzende des FONAP: “Mit dem Beitritt des BMZ vergrößern wir nicht nur unsere Sichtbarkeit und können den Dialog mit den Palmölproduzenten weiter ausbauen.” Ziel von FONAP ist, dass in Deutschland zu 100 Prozent nachhaltig-zertifiziertes Palmöl verwendet wird – wozu Mitglieder des Forums eine entsprechende Selbstverpflichtung abgeben.