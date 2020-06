regional-engagiert.de ist eine digitale Plattform der Bertelsmann Stiftung rund um das regionale Engagement von Unternehmen in Deutschland. Die Plattform will das Engagement von Unternehmen in und für ihre Region stärken, gutes Engagement von Unternehmen sichtbar machen, Akteure miteinander vernetzen und Informationen rund um Fragen des gesellschaftlichen Engagements bündeln.