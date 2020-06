CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

B.A.U.M.-Preisträger 2020

23.06.20 – Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V. zeichnet mit seinem Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis Menschen aus, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzen. Die Auszeichnung erfolgt in den Kategorien “Großunternehmen”, “Kleine und mittelständische Unternehmen”, “Wissenschaft” und “Digitalisierung”. Die Verleihung des B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreises 2020 findet am 25. September in Hamburg statt. >> Die Preisträger

Nachhaltigkeitsrat fordert Wasserstoff als zweite Säule einer erfolgreichen Energiewende

20.06.20 – „Wasserstoff muss in Ergänzung der erneuerbaren Energien zur zentralen zweiten Säule der Energiewende werden und ist für die Erreichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele unumgänglich“, sagte Ratsvorsitzender Werner Schnappauf anlässlich der heutigen Veröffentlichung einer Stellungnahme des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) zur Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Der Nachhaltigkeitsrat begrüßt die Nationale Wasserstoffstrategie grundsätzlich, drängt aber darauf, dass diese schneller und ambitionierter umgesetzt wird.

Klima-Verfassungsbeschwerde nimmt erste Hürde

20.06.20 – Die Verfassungsbeschwerde von neun jungen Erwachsenen gegen das Klimaschutzgesetz ist vom Bundesverfassungsgericht mit der Aufforderung zur Stellungnahme an Bundestag und -rat, Kanzleramt, Bundesinnen- und justizministerium sowie an alle Landesregierungen verschickt worden. Das seider erste wichtige Schritt zu einer möglichen Annahme der Verfassungsbeschwerde, so die Umweltorganisationen Germanwatch, die gemeinsam mit Greenpeace die Beschwerde unterstützt. In der Klage führen die Kläger an, dass die angestrebte Verringerung des Treibhausgasausstoßes um 55 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht ausreicht, um ihre Grundrechte zu schützen und sich der Klimakrise wirksam entgegen zu stemmen. >> Weitere Infos

Public Eye: Bittere Orangen

16.06.20 – Gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen, vertragslose Beschäftigung, keine existenzsichernden Löhne: Diese Missstände fand die NGO Public Eye auf Orangenplantagen in Brasilien vor, dieden Schweizer Agrarhändler Louis Dreyfus Company (LDC) beliefern. LDC habe großen Einfluss auf die Produktionsbedingungen und müsse seiner Sorgfaltspflicht dringend nachkommen, so Public Eye. >> Die Kampagnenseite

Berufsvorbereitungsprogramm der ESMT Berlin in Afrika öffnet neue Standorte und wird digital

12.06.20 – Das Industry Immersion Program (IIP), eine gemeinsame Initiative der ESMT Berlin und des African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), begrüßte in dieser Woche erstmals drei neue Klassen. Das 2017 gestartete IIP ist gebührenfrei und bereitet mathematisch ausgebildete Studienabsolventinnen und -absolventen auf den Übergang vom akademischen Umfeld in die Wirtschaft vor.

Initiative Transparente Zivilgesellschaft öffnet sich Organisationen ohne offiziellen Gemeinnützigkeitsstatus

12.06.20 – Der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) können sich ab sofort auch zivilgesellschaftliche Organisationen anschließen, die nicht vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind. Der aus elf Organisationen bestehende Trägerkreis der ITZ reagiert mit dieser Öffnung auf die schleppenden Reformbemühungen der Bundesregierung in puncto Gemeinnützigkeitsrecht. >> Weitere Infos als PDF

IAB-Forum: In der Covid-19-Rezession muss auch die duale Berufsausbildung abgesichert werden

11.06.20 – Das System der dualen Berufsausbildung gerät durch die Corona-Krise stark unter Druck. Insbesondere für ungelernte Jugendliche könnten sich die langfristigen Arbeitsmarktperspektiven deutlich verschlechtern. Auch die langfristigen Folgen für die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit dringend benötigten Fachkräften wären fatal. >> Den vollständigen Beitrag finden Sie im Online-Magazin „IAB-Forum“

User Experience im Corporate Reporting

10.06.20 – Wie sieht der idealtypische Digitalbericht aus? Nach einer Studie der Mainzer Kommunikationsagentur MPM Corporate Communication Solutions und der Hochschule Mainz bleibt PDF für die Leser digitaler Geschäftsberichte das bevorzugte Format. Besonders gut angenommen werden interaktive PDFs mit klickbaren Inhalten und Navigationsmöglichkeiten. Gleichzeitig öffnen sich die Nutzer immer stärker gegenüber HTML-Berichten. Bevorzugt angenommen werden hier zusätzliche Features wie interaktive Navigationsstrukturen, funktionale Suchfunktion und Exportfunktion. >> Die Studie zum Download

Stadtluft wird sauberer

09.06.20 – Das Umweltbundesamt hat die finalen Daten für Stickstoffdioxid (NO2) für das Jahr 2019 vorgelegt. Demnach überschritten im vergangenen Jahr die NO2-Konzentrationen nur noch in 25 Städten den Luftqualitätsgrenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft (µg/m³) im Jahresmittel. Im Vorjahr waren es noch 57 Städte. >> Die Auswertung zum Download