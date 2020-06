“Vernünftiges Lobbyregister” kommt bald

Berlin (AFP) – Die Union will nach Angaben von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Einführung eines Lobbyregisters für den Bundestag mittragen. “Wir brauchen mehr Transparenz und deshalb noch in dieser Legislaturperiode ein vernünftiges Lobbyregister”, sagte Ziemiak der “Bild am Sonntag”. Im Fall seines Parteikollegen Philipp Amthor prüfe die Bundestagsverwaltung etwaige Rechtsverstöße.

Ziemiak hob hervor, dass die Regeln für ein Lobbyregister verfassungsrechtlich einwandfrei sein müssten. Die Freiheit des Mandats sei ein hohes demokratisches Gut.

Der SPD warf der CDU-Generalsekretär vor, den Eindruck zu erwecken, dass es bei der Lobbykontrolle um alle Abgeordneten gehe. “Es sind Einzelne, die Fehler begehen”, betonte Ziemiak.

Der 27-Jährige Amthor steht massiv in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte. Er bezeichnete dies inzwischen als “Fehler” und erklärte, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. Auch eine weitere Nebentätigkeit für eine große Wirtschaftskanzlei lässt er derzeit ruhen.

Die SPD dringt schon lange auf ein Lobbyregister, in dem Kontakte von Abgeordneten zu Unternehmen und Lobbyisten erfasst werden sollen. Die Union hatte dagegen bisher Vorbehalte.