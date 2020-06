Hofreiter an Supermarktketten: Boykottiert Tönnies-Produkte

Berlin (AFP) – Mit Blick auf die hohe Corona-Infektionszahl beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Supermarktketten zu einem Boykott von Tönnies-Produkten aufgerufen. “Das Gebaren der Fleischbarone, die nur auf Profit setzen, und meinen, sich an keine Regeln halten zu müssen, ist ein Skandal”, sagte Hofreiter der “Bild am Sonntag”.

Es sei an der Zeit, dass sich die großen Supermarktketten “nicht länger mitschuldig machen”, sagte Hofreiter der Zeitung. “Sie sollten die Tönnies-Produkte aus ihrem Angebot nehmen.”

Inzwischen sind in dem Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück mehr als tausend Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Fleischfabrik wurde für 14 Tage geschlossen.