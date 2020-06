LobbyControl fordert schärfere Regeln für Abgeordnete

Osnabrück (AFP) – Als Konsequenz aus dem Fall des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor fordert die Organisation LobbyControl striktere Regeln gegen Interessenkonflikten bei Politikern. Nötig seien verschärfte Offenlegungspflichten für Abgeordnete und Minister, etwa bei Aktienoptionen, sagte Timo Lange, Kampagnenleiter der Transparenzorganisation, der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Dienstagsausgabe). Der Fall Amthor zeige sehr klar, dass gerade im Bereich der Firmenbeteiligungen noch Handlungsbedarf bestehe.

Abgeordnete und Mitglieder der Bundesregierung sollten nicht nur wie bisher Nebeneinkünfte offenlegen müssen, sondern auch relevante Vermögenswerte, die zu Abhängigkeiten oder Interessenkonflikten führen können, forderte Lange.

Bislang müssen Abgeordnete nach seinen Worten nur deklarieren, ob sie zu mehr als 25 Prozent an einem Unternehmen beteiligt sind. Bei börsennotierten Unternehmen dürfte dies aber nur sehr selten der Fall sein, merkte der LobbyControl-Experte an. Die Organisation geht dem Einfluss von Lobbyisten auf die Politik nach.

Amthor steht wegen Lobbyarbeit für das New Yorker Unternehmen Augustus Intelligence in der Kritik. Der CDU-Politiker bezeichnete dies selbst als “Fehler” und gab an, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. Das Magazin “Spiegel” hatte berichtet, der 27-jährige Abgeordnete habe sich in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für das Unternehmen eingesetzt.