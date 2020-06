“Tech Coalition” gegen Kindesmissbrauch im Netz

Paris (AFP) – Rund 20 Internetunternehmen wollen gemeinsam verstärkt gegen sexuellen Kindesmissbrauch im Netz vorgehen. Das kündigte die sogenannte Tech Coalition, der unter anderem die US-Konzerne Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft angehören, am Donnerstag in einem Blog-Eintrag an. Die Unternehmen wollen demnach einen “Forschungs- und Innovationsfonds in Höhe von mehreren Millionen Euro” auflegen. Mit dem Geld sollen neue Technologien zur Bekämpfung des Missbrauchs von Minderjährigen entwickelt werden.

Geplant sind unabhängige Pilotstudien etwa zur Wirksamkeit von Sensibilisierungs- und Abschreckungsmaßnahmen. Der gemeinsame Plan “wird uns helfen, die neuesten Fortschritte, Lehren und Tools im gesamten digitalen Ökosystem zu teilen. Kein einzelnes Unternehmen kann dieses Problem allein lösen”, sagte Kent Walker von Google.

Die “Tech Coalition” wurde vor 15 Jahren gegründet, um die technologische Entwicklung der Unternehmen zu koordinieren – hauptsächlich geht es dabei um automatisierte Erkennungssysteme für Kinderpornografie.