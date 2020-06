Homosexuellen-Rechte: Proteste gegen Decathlon

Positives Bekenntnis des Konzerns zur Gay Pride löst Boykott-Aufrufe in der Türkei aus

Ankara (AFP) – Mit einem positiven Statement zur Gay Pride und zu Toleranz gegenüber Homosexuellen hat die türkische Sektion des französischen Sportartikelherstellers Decathlon in der Türkei eine Welle von Boykott-Aufrufen ausgelöst. Unter dem Hashtag #DecathlonBoykot gaben am Freitag zahlreiche türkische Twitter-Nutzer ihrer Verärgerung über Decathlon Ausdruck. Der Konzern zeigte sich von den wütenden Reaktionen “geschockt” und bekräftigte seine Solidarität mit der LGTB-Gemeinschaft.

Die türkische Decathlon-Sektion hatte im Online-Netzwerk LinkedIn geschrieben, dass es in dem Unternehmen “Platz für alle Farben” gebe. Der Beitrag war mit der Regenbogen-Flagge versehen, dem Symbol der Schwulen- und Lesben-Bewegung.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter gab es daraufhin wütende Reaktionen. Ein Nutzer schrieb: “Wir werden Decathlon nicht erlauben, in der Türkei Werbung für LGBT zu machen. Ich werde Decathlon boykottieren.” Ein anderer warf dem Konzern “Heuchelei” vor, weil er vergangenes Jahr in Frankreich ein Kopftuch für Sportlerinnen nach Protesten zurückgezogen habe. “Wieso seid ihr gegenüber muslimischen Sportlern nicht so rücksichtsvoll?”, schrieb ein weiterer Twitter-Nutzer.

Decathlon wies die Boykott-Aufrufe zurück. “Die Reaktionen haben uns geschockt und traurig gemacht”, twitterte der Sportartikelhersteller. Das Unternehmen sei gegen jede Diskriminierung, unabhängig von Religion, Sprache, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. “Bei uns kann jeder er selbst sein, darauf sind wir stolz.”

Homosexualität ist in der Türkei nicht verboten. Schwule und Lesben sehen sich in dem mehrheitlich muslimischen Land aber häufig Angriffen und Belästigungen ausgesetzt.