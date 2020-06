CSR NEWS-Pinnwand

CSR in den Medien und in Mitteilungen aus Unternehmen und Zivilgesellschaft – auf den Punkt gebracht: Themen, Projekte, Publikationen, Tools, Studien, Personen …

Bottrop: Kokerei von ArcelorMittal in der Kritik

04.06.20 – Die Kokerei des weltweit größten Stahlkonzerns am Standort Bottrop überschreitet seit 2018 wichtige Zielwerte für den Schadstoffausstoß. Als Ursache wurden undichte Ofentüren identifiziert, durch die krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entweichen können. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgabe) berichten darüber und über die Proteste einer Bürgerinitiative und der Anwohner im Bottroper Süden. ArcelorMittal habe angegeben, in den Austausch solcher Ofentüren investiert zu haben, so die Zeitungen.

Büropapier: Der Blaue Engel ist zu selten

03.06.20 – Bei den Büropapieren liegt der Marktanteil von Blauer-Engel-Papier allerdings erst bei 16 Prozent. Zu wenig, findet der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Im aktuellen „PapierPodcast“ der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) sagt er: „Da können wir gemeinsam mit den Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen noch viel tun und müssen uns anspruchsvolle Ziele setzen.“ Das berichter die IPR.

Trump-Äußerungen: Facebook-Mitarbeiter protestieren gegen ihren Arbeitgeber

03.06.20 – Facebook-Mitarbeiter kritisieren die Entscheidung von Unternehmensgründer Marc Zuckerberg, nicht gegen umstrittene Äußerungen des US-Präsidenten vorzugehen. Wie die Tageszeitung Welt berichtet (Mittwochsausagbe), schrieb der für das Produktdesign bei Facebooks Newsfeed zuständige Ryan Freitas am Montag auf Twitter: “Markt liegt falsch – und ich werde so laut wie möglich versuchen, ihn umzustimmen”. Einige Mitarbeiter hätten am Montag aus Protest die Arbeit im Homeoffice niedergelegt.

Unternehmensengagement gegen Rassismus

03.06.20 – Über das Unternehmensengagement gegen Rassismus berichtet die TAZ (Mittwochsausgabe). Nike änderte seinen Slogan “Just Do it” in einem Online-Video in “For once, don’t do it” und wendet sich dagegen, das Problem Rassismus zu ignorieren. Facebook-Chef Marc Zuckerberg zitiert die TAZ mit den Worten: “Wir stehen an der Seite der Black Community”. Der Online-Konzern wolle 10 Mio. US-Dollar an Gruppen spenden, die sich gegen “rassistische Ungerechtigkeit”einsetzen, so die Zeitung.

Covid-19-Themenseite des BMAS

02.06.20 – Das BMAS hat eine Covid-19-Themenseite erstellt. Die Seite informiert über aktuelle Nachrichten rund um das Coronavirus und beleuchtet seine Auswirkungen auf unternehmerische Verantwortung in Deutschland und der Welt.

Netzwerk Agenda 2020

29.05.20 – Das Netzwerk Agenda 2030 engagiert sich für die ambitionierte Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in und durch Deutschland. In der Stellungnahme „Nachhaltigkeit jetzt zur verbindlichen politischen Leitlinie erklären!“ schlägt das Netzwerk konkrete Maßnahmen vor, die besonders geeignet sind, die Nachhaltigkeit im jeweiligen Politikfeld voranzubringen.

Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel

22.05.20 – Zum Abschluss ihres EU-Projekts LIFE AgriAdapt präsentiert die Bodensee-Stiftung, gemeinsam mit ihren Projektpartnern aus Estland, Frankreich und Spanien, einen neuen Informationsdienst zur nachhaltigen Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel. Das Webtool steht kostenlos bereit unter www.agriadapt.eu.