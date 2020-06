Mehr Erfahrung in Sachen Nachhaltigkeits- und Verantwortungsberatung gibt es nicht: akzente wurde Anfang 1993 in München gegründet. Im Fokus von Anfang an: das wachsende Spannungsfeld zwischen Unternehmen und Gesellschaft. Damit ist akzente eine der ganz wenigen Beratungsagenturen in Deutschland, die sich seit langem erfolgreich auf die Verknüpfung ökologischer, sozial-gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Themen spezialisiert haben.

Unser Leistungsspektrum

Unsere Wurzel ist das ebenso fundierte wie strategisch ausgerichtete Nachhaltigkeitsreporting, bei dem wir Unternehmen verschiedenster Branchen seit vielen Jahren begleiten. Mit über 350 Berichtsprojekten ist akzente heute im Reporting Marktführer in Deutschland und europaweit die Nummer drei. Seit 25 Jahren prägt akzente damit die Entwicklung von Standards in der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland und beteiligt sich aktiv an der Entwicklung des integrierten Reportings. Das Leistungsspektrum erstreckt sich heute über die insgesamt sechs Kernbereiche Reporting, Wertschöpfungskette, Strategie, Gesellschaftliches Engagement, Stakeholdermanagement und Kommunikation.

Unser Team

akzente vereint 40 Experten aus den Bereichen Volks- und Betriebswirtschaft, Politik- und Kommunikationswissenschaft, Internationale Zusammenarbeit, Public Relations, Journalismus, Research, Marketing, Grafikdesign sowie freie Mitarbeiter im Bereich Text an den zwei Standorten München und Berlin. Geschäftsführerin Sabine Braun ist Mitglied im Vorstand von future e.V. und in verschiedenen Gremien zur Weiterentwicklung nachhaltigen Wirtschaftens aktiv.

Referenzen

Zu unseren Kunden zählen vor allem große deutsche Unternehmen, darunter mehrere DAX-30-Mitglieder, zahlreiche Mittelständler sowie Institutionen und Ministerien.

Kontakt:

akzente kommunikation und beratung gmbh

Corneliusstraße 10

D-80469 München

Telefon:

Sabine Braun

+49 (0)89 20 20 56-22

Thomas Melde

+49 (0)89 20 20 56-31

Email: kontakt(at)akzente.de

Web: www.akzente.de