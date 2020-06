EU-Kommission: Initiative für gerechte Mindestlöhne in Europa

Brüssel (AFP) – Die EU-Kommission treibt ihre Initiative für gerechte Mindestlöhne voran. Nach Konsultationen mit den Sozialpartnern in einer Reihe von EU-Ländern sei sie zum Schluss gekommen, “dass weitere EU-Maßnahmen erforderlich sind”, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Die Bemühungen für faire Entlohnung seien zudem “ein wesentliches Element unserer Strategie für die Erholung der Wirtschaft” von der Corona-Krise, erklärte EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit.

Brüssel hatte im Januar eine Konsultationsrunde mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in den Mitgliedstaaten angesetzt, um festzustellen, ob ein EU-weiter Ansatz beim Thema Mindestlohn überhaupt sinnvoll sei. Der Austausch mit den Sozialpartnern habe diese nun Frage positiv beantwortet, erklärte die Behörde. Im nächsten Schritt werde es um das “Wie” gehen.

Die Initiative geht auf ein Versprechen von Kommissionschefin Ursula von der Leyen zurück. Vor ihrem Amtsantritt hatte sie angekündigt, sich für “gerechte” Mindestlöhne einzusetzen, die “am Ort der Arbeit einen angemessenen Lebensstandard” ermöglichen. Nach Angaben ihrer Behörde geht es dabei weder um die Einführung eines einheitlichen europäischen Mindestlohns noch um eine Harmonisierung der Systeme zur Festlegung von Gehältern.

Stattdessen könnte Brüssel flexible Vorgaben “je nach den betreffenden Mindestlohnsystemen und Traditionen der Mitgliedstaaten” machen, erklärte die Kommission. Infrage kommen demnach etwa Richtlinien für Tarifverhandlungssysteme, “klare und stabile Kriterien” für Mindestlöhne und wirksame Überwachungsmechanismen. Die nächste Gesprächsrunde mit den Sozialpartnern soll bis September laufen und ermitteln, welche Instrumente geeignet sind.

Sozialkommissar Schmit unterstrich in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Geringverdienern in der Corona-Krise. Diese Arbeitnehmer – in der Mehrheit Frauen – “haben unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften am Laufen gehalten, als alles andere stillstehen musste”, erklärte der Luxemburger. “Paradoxerweise werden sie am härtesten von der Krise getroffen.” Die EU bemühe sich nun um Abhilfe.