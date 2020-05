Trendbericht von WeSustain jetzt online!

Александр Прокофьев auf pexels .com

Hannover (csr-partner) – Der Trendbericht “Private Markets: Eine Dekade mit neuem Imperativ und ESG als Gebot der Stunde” von WeSustain gibt einen Einblick in Trends und Entwicklungen, die die privaten Märkte in der nächsten Dekade prägen und umtreiben.

Private Markets blicken auf eine Dekade der Prosperität und des stetigen Wachstums zurück. In den vergangenen Jahren haben sich jedoch Entwicklungen aufgetan, die eine neue Dekade des Wandels ankündigen und führende Akteure an den privaten Märkten zu der Frage bringen: Wie kann eine neue Wachstumsformel in Zeiten des Klimawandels und globaler Nachhaltigkeitsziele (kurz: SDGs) aussehen?

Wenn man sich vor Augen führt, dass vor etwa 5 Jahren noch die wenigsten Limited Partner (LPs) und General Partner (GPs) im Sinne des Impact-Investings und nach ESG-Kriterien agiert haben, sind die Entwicklungen der letzten Jahre umso beeindruckender. Denn immer mehr LPs und GPs sorgen dafür, dass Kapital für mehr Wirkung investiert wird. Und der Markt gibt ihnen Recht: Denn Impact orientierte Investments haben sich als wirkungsvolle Investitionsmöglichkeit mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil herausgestellt. Dies führt dazu, dass der Druck, mehr auf alternative Investments zu setzen, stetig zunimmt. Und so kündigt sich für die privaten Märkte eine Dekade an, in denen neue Trends vorherrschen, die veränderte Anforderungen und neue Chancen mit sich bringen. (…)

