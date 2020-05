„Unternehmerische Sorgfaltspflicht keine Rocket Science“

Berlin (csr-news) – Die Verbesserung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht in der Lieferkette braucht eine gesetzliche Regelung. „Uns zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass freiwillige Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen“, sagte die Leiterin der Stabstelle für nachhaltige Lieferketten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Anosha Wahidi, am Dienstag. Gebraucht werde ein „Smart Mix“ aus freiwilligen und verbindlichen Maßnahmen. Wie die Nachhaltigkeitsexpertin weiter sagte, solle ein solches Gesetz – im BMZ „Sorgfaltspflichtgesetz“ genannt – möglichst europaweit gelten. „Wir sehen uns als Vorreiter, damit der Rest nachziehen kann“, so Wahidi auf der Online-Diskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. 470 Zuhörer verfolgten nach Veranstalterangaben die Diskussion.

Gegen ein Lieferkettengesetzt sprach sich auf der Veranstaltung die Referentin des Afrikavereins der Deutschen Wirtschaft, Melanie Eckhard, aus.

