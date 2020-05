Das lukrative Geschäft mit Schwein und Rind

So groß ist die Fleischindustrie in Deutschland

Von Daniel Wolf

Berlin (AFP) – Auch wenn die Deutschen im Schnitt etwas weniger Fleisch essen als noch vor einigen Jahren: Die Fleischindustrie in Deutschland boomt weiterhin. Die Zahl der Betriebe sowie der Umsatz der Branche sind aller Kritik an Haltungs- und Arbeitsbedingungen zum Trotz zuletzt gewachsen.

DIE BETRIEBE

376 Schlacht- und 1105 Verarbeitungsbetriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern zählte das Statistische Bundesamt Ende September 2019 in Deutschland, vier von fünf davon in den alten Bundesländern. Insgesamt waren das knapp 30 Fleischbetriebe mehr als ein Jahr zuvor.

In den 1481 Betrieben arbeiteten demnach gut 128.000 Menschen, das macht im Schnitt eine Betriebsgröße von 86 Mitarbeitern – in der Praxis variiert diese aber stark, außerdem sind Kleinstbetriebe in der Statistik nicht enthalten.

DAS FLEISCH

55 Millionen Schweine und 3,5 Millionen Rinder schlachteten die deutschen Fleischproduzenten im vergangenen Jahr. Hinzu kommen 1,2 Millionen Schafe, Ziegen und Pferde sowie 1,6 Millionen Tonnen Geflügel. Zusammen machte das acht Millionen Tonnen Fleisch, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

In den vergangenen zehn Jahren blieb die produzierte Menge an Schweine- und Rindfleisch aber nach Angaben der Statistiker “mit leichten Schwankungen in einzelnen Jahren” relativ konstant, die Menge des erzeugten Geflügelfleischs stieg sogar um gut 20 Prozent.

Das deckt sich nicht mit dem leicht rückläufigen Fleischverzehr der Deutschen: Nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) sank der Pro-Kopf-Verzehr im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit der BSE-Krise nach der Jahrtausendwende knapp unter 60 Kilogramm, das sei in erster Linie “der deutlich rückläufigen Nachfrage nach Schweinefleisch geschuldet”. Ihren eigenen Fleischbedarf könnte die Bundesrepublik demnach mit einem sogenannten Selbstversorgungsgrad von 114 Prozent rein rechnerisch selbst decken.

Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) errechnete bei Schweinefleisch sogar einen vorläufigen Selbstversorgungsgrad von 120 Prozent im vergangenen Jahr. Laut VDF wurden 2019 2,2 Millionen Tonnen mehr Schweinefleisch ins Ausland exportiert als eingeführt.

DER UMSATZ

45,7 Milliarden Euro setzten die Fleischbetriebe 2019 laut Statistischem Bundesamt um, fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. Gut 80 Prozent des Umsatzes wurden in Deutschland selbst generiert, 20 Prozent entfielen auf das Auslandsgeschäft. Der umsatzstärkste und auch nach Zahl der Schlachtungen nach wie vor mit Abstand größte Fleischproduzent in Deutschland ist die Tönnies-Gruppe mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, zu den Branchengrößen gehören außerdem Vion, Westfleisch und die PHW-Gruppe.

DIE LÖHNE

Aus Erhebungen des Statistikamts ergibt sich ein durchschnittlicher Bruttojahreslohn von 26.700 Euro für die Beschäftigten der Schlachthöfe und Fleischverarbeiter, der Sozialversicherungsanteil der Arbeitgeber ist darin noch nicht enthalten. Die meisten Arbeitnehmer sind nach Branchenangaben heute versicherungspflichtig beschäftigt und unterliegen Tarifverträgen, Angaben zur Zahl der Werkverträge oder ausländischer Saisonkräfte machte der VDF auf AFP-Anfrage nicht. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) gilt für rund 80.000 Beschäftigte in der Fleischindustrie der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro.