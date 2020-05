Soziale Marktwirtschaft bewährt sich in Corona-Krise

Frankfurt (csr-news) – Zwei Faktoren tragen entscheidend zum relativ günstigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland bei: Die soziale Marktwirtschaft und die Solidarität der Menschen: „Die Kombination von sozialer Marktwirtschaft und dem Verhalten der Menschen hat dazu beigetragen, dass wir die Krise bisher besser als viele andere gemanagt haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Frank Appel, am Dienstag auf der von IFOK und F.A.Z. veranstalteten Online-Diskussion #DenkraumDigital.

„Die Pandemie haben wir nicht verhindern können“, so Appel. „Aber das Land zeigt eine unheimlich hohe Resilienz.“ Das föderale System Deutschlands habe sich bewährt, auch wenn nicht immer alle einer Meinung seien. „Die Politik hat sehr zügig und entschlossen reagiert.“

Laut Appel sei die Haushaltsdisziplin der Vorjahre – die „schwarze Null“ – eine Voraussetzung dafür, in der jetzigen Krise mit Investitionen gegensteuern zu können. Bewährt hätten sich auch die Sozialsysteme, das Krankenversicherungssystem und das Instrument der Kurzarbeit, so Appel weiter. Zudem sei es gelungen, dass in Deutschland nun viele Menschen digital arbeiteten.

Ein besonderes Lob richtet der Post-Chef an die Wirtschaft: „Die Unternehmen zeigen Verantwortung. Viele Unternehmen haben in der Tat viel getan, damit sie ihre Mitarbeiter in Arbeit halten können.“ Es gelte jetzt aufzuzeigen, wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft für die Gesellschaft sei, und in vergangenen Krisen verspieltes Vertrauen wiederzugewinnen. „Ich glaube, wir haben jetzt eine große Chance zu zeigen, was wir gemeinsam geleistet haben.” Appel weiter: „Wir müssen immer wieder erklären, dass die soziale Marktwirtschaft eine Errungenschaft ist und dass sie wirklich funktioniert.“