DIHK fordert verlässlichen Fahrplan für Ausstieg aus Corona-Beschränkungen

Verband mahnt “klare Kriterien und pragmatische Entscheidungen” an

München (AFP) – Wenige Tage vor den neuen Bund-Länder-Beratungen hat der Industrie- und Handelskammertag (DIHK) einen verlässlichen Fahrplan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen verlangt. “Nach bald zwei Monaten Shutdown muss wirtschaftliche Tätigkeit wieder die Regel werden – und nicht Stillstand”, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der “Süddeutschen Zeitung” (Montagsausgabe).

Nötig seien “klare Kriterien und pragmatische Entscheidungen”, gerade auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz. “Jetzt kommt es vor allem darauf an, dass wir auf der Basis verlässlicher Daten und Termine agieren”, sagte Schweitzer.

Auch Ökonomen verlangten verlässliche Vorgaben. “Erforderlich ist nicht notwendigerweise ein schneller Exit”, sagte Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, der “SZ”. “Aber ein überzeugender Plan dafür.” Dazu gehörte vor allem flächendeckende Corona-Tests. “Wir wissen bis heute nicht, welcher Teil der Bevölkerung infiziert ist oder war”, sagte Fuest.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.