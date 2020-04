Otto-Chef: Bewusster Konsum Chance für Verhandhaus

Hamburg (AFP) – Der Chef des Handelskonzerns Otto, Alexander Birken, sieht im Trend zu einem bewussten Konsum eine Chance für seinen Konzern. “Wir haben nichts dagegen, wenn weniger gekauft wird, dafür qualitativ hochwertiger”, sagte er der Wochenzeitung “Die Zeit”. “Wer sich gerade etwas Neues gönnt, wird mehr und mehr erwarten, dass die Ware unter vernünftigen ökologischen und sozialen Bedingungen hergestellt wurde.” Darin stecke für Otto eine Chance.

Zur Otto Group gehören neben Otto, dem nach Amazon größten Onlinehändler in Deutschland, auch weitere Versandfirmen wie About You, Bonprix oder Baur. Der Konzern machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 14 Milliarden Euro.

Der Konzern will bis 2030 klimaneutral werden. Das Ziel sei durch die Corona-Krise nicht gefährdet, sagte Birken der “Zeit”. Der Beginn einzelner Vorhaben könne sich aber verzögern: “Den Start zusätzlicher, sehr ehrgeiziger Maßnahmen haben wir für ein paar Monate verschoben, weil Krisen- und Gesundheitsmanagement kurzfristig Priorität haben.”