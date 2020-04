Golfstaaten: Überfüllte Arbeitslager zentraler Infektionsherd

Abu Dhabi (AFP) – Vom Glamour der Golfmetropolen fehlt in den entlegenen Quarantäne-Zentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Wanderarbeiter jede Spur. Die zumeist aus Südasien stammenden Billigarbeiter trifft die Coronavirus-Pandemie in allen Golfstaaten am schwersten. Einen Weg nach Hause gibt es für die Millionen Männer und Frauen in der Regel nicht – viele Herkunftsstaaten weigern sich, ihre an Covid-19 erkrankten Bürger zurückzunehmen. Mit Massentests und diplomatischem Druck wollen die Golfstaaten nun eine Katastrophe abwenden.

Der aus Indien stammende Nurudhin ist einer von vielen Arbeitsmigranten in Abu Dhabi, die noch bis vor kurzem in einem überfüllten Arbeitslager am Rande der Metropole lebten. Inzwischen wurde er von den Behörden in einem Bus voller weiterer Wanderarbeiter in ein entlegenes Quarantäne-Zentrum verlegt.

“In meinem Zimmer gibt es nichts als ein kleines Bett. Ich muss ein Bad mit 20 bis 30 anderen Leuten teilen”, erzählt der 27-Jährige. “Es gibt kein Wifi, nicht einmal einen Fernseher.” Trotzdem sei die Situation besser als in dem Arbeitslager, wo die Bewohner eingepfercht in Schlafsälen hausen mussten. Wie alle seine acht Mitbewohner war auch Nurudhin an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt.

Arbeitsmigranten aus Indien, Pakistan, Nepal und Sri Lanka machen einen Großteil der mit dem Coronavirus Infizierten in den Golfstaaten aus. Allein in Saudi-Arabien betreffen nach offiziellen Angaben 70 bis 80 Prozent der in jüngster Zeit nachgewiesenen Infektionsfälle Ausländer. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar breitet sich das Coronavirus in hoher Geschwindigkeit aus – vor allem in den oft miserabel ausgestatteten Unterkünften für Wanderarbeiter.

Für sie ist die Situation nicht nur wegen der Gesundheitsgefahren verheerend. Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen hat die meisten von ihnen in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Vor allem die Emirate erhöhten zuletzt den Druck auf die Herkunftsstaaten der Arbeiter, ihre Bürger zurückkehren zu lassen.

Bis zum 20. April wurden nach Behördenangaben knapp 23.000 Ausländer in ihre Herkunftsländer zurückgeführt – dies ist aber nur ein Bruchteil aller Arbeitsmigranten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unter den Wanderarbeitern sind allein 3,2 Millionen Inder. Doch die Regierung in Neu Delhi verweigert die Rücknahme ihrer Bürger in der Pandemie – zu hoch sei der logistische Aufwand und zu gefährlich das Gesundheitsrisiko, heißt es.

Bangladesch sagte dagegen zu, tausende Staatsbürger aus den Emiraten zurückzunehmen – auch aus Angst vor wirtschaftlichen Konsequenzen. “Wenn wir sie nicht zurückholen, werden (die Emirate) keine Leute von uns mehr einstellen, wenn ihre Situation sich verbessert”, sagt Bangladeschs Außenminister A.K. Abdul Momen. Auch hunderte bangladeschische Strafgefangene wurden demnach bereits aus den Emiraten und Saudi-Arabien zurückgeführt.

Auch Pakistan lässt Rückführungen seiner Staatsbürger zu. Allerdings appellierten pakistanische Diplomaten in Dubai angesichts eines Ansturms an Rückkehrern an ihre Landsleute, das Konsulat nicht mehr aufzusuchen.

Javed Paresh, der vor Beginn der Pandemie im Emirat Schardscha als Bauarbeiter arbeitete, hofft wie zehntausende Pakistaner, bald in sein Heimatland zurückkehren zu dürfen. “Ich will nur nach Hause und meine Familie sehen. Meine Familie wird verhungern, weil ich ihnen monatelang kein Geld schicken konnte”, sagt er.

Die Emirate stellten den Arbeitsmigranten Lebensmittel, Unterkünfte und einen Zugang zur Gesundheitsversorgung zur Verfügung, versichert ein Regierungssprecher. Die Föderation sei den Arbeitern “zu tiefem Dank verpflichtet”.

Doch aus Sicht von Menschenrechtlern hat die Pandemie die katastrophalen Bedingungen, unter denen Wanderarbeiter in den Golfstaaten leben, entlarvt. Noch immer würden Arbeiter an Arbeitsplätze geschickt, an denen die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden könnten, sagt die Human-Rights-Watch-Expertin Rothna Begum. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hätten die Situation für viele Arbeiter zusätzlich verschlimmert. Bereits jetzt sind laut Begum viele Hilfsorganisationen überfordert.