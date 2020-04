Timmermans verteidigt EU-Klimaschutzpläne trotz Corona-Krise

Brüssel (AFP) – Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, hat den Klimaschutzplan “Green Deal” verteidigt. “Der Green Deal ist kein Luxus, der jetzt, da wir uns in einer Krise befinden, nicht mehr gebraucht wird”, sagte Timmermans am Dienstag im Umweltausschuss des EU-Parlaments. Natürlich müssten im Moment kurzfristige Herausforderungen angegangen werden, “aber das sollte uns nicht von unseren Zielen abbringen”.

Es sei darüber hinaus falsch zu behaupten, Klimaschutz stehe der Bewältigung der Corona-Krise entgegen, sagte der Niederländer weiter. “Beides ist vollständig miteinander verbunden”. Zum einen müsse “unser Verhältnis zur Natur” grundsätzlich ins Gleichgewicht gebracht werden, “damit Pandemien nicht zu regelmäßigen Ereignissen werden”. Zum anderen ziele der Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft insbesondere auf Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen ab.

Der sogenannte Green Deal soll mit milliardenschweren Investitionen den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 ermöglichen. Bis spätestens 2050 soll die EU demnach klimaneutral sein, in den Mitgliedstaaten also mehr Treibhausgase kompensiert als ausgestoßen werden.

Auch das bestehende Klimaziel der EU für 2030 soll noch einmal überarbeitet werden. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen – Stand jetzt – um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Die Kommission kündigte an, diesen Zielwert bis September zu überprüfen und gegebenenfalls Optionen vorzuschlagen, ihn auf “50 bis 55 Prozent” zu erhöhen.

An diesem Zeitplan will der für den Green Deal zuständige Kommissionsvize Timmermans festhalten: “Es gibt keinen Grund, das zu verschieben.” Auf die laufenden Arbeiten am Green Deal habe sich die Corona-Krise in erster Linie dahingehend ausgewirkt, dass “wir uns jetzt prioritär auf die Punkte konzentrieren, die sich direkt auf die Beschäftigung auswirken”, fügte er hinzu.

In den vergangenen Wochen waren zunächst Forderungen laut geworden, angesichts der Corona-Pandemie weitreichende Bemühungen für den Klimaschutz hintanzustellen. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis etwa rief die EU-Kommission auf, den Green Deal einzufrieren.

Doch aus anderen EU-Hauptstädten bekam die Brüsseler Behörde Rückendeckung: Die Umweltminister von 17 der 27 EU-Länder, darunter die deutsche Ressortchefin Svenja Schulze (SPD), forderten in einem gemeinsamen Schreiben, im Angesicht der Corona-Krise den Klima- und Umweltschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Knapp 200 Politiker, Chefs wichtiger Unternehmen, Gewerkschaftsvertreter und Nichtregierungsorganisationen unterschrieben einen ähnlichen Aufruf.

Vergangene Woche positionierte sich auch das EU-Parlament in einer Entschließung zur Antwort der EU auf die Auswirkungen der Pandemie in diesem Sinne: “Im Mittelpunkt des Konjunktur- und Wiederaufbaupakets sollten der europäische Grüne Deal und der digitale Wandel stehen”, heißt es in dem Text.