Simple Idee, aufwendige Umsetzung

Von Daniel Wolf

Frankfurt/Main (AFP) – Die Idee hinter der Brennstoffzelle ist schon 180 Jahre alt und simpel: Aus Wasserstoff und Sauerstoff wird Energie gewonnen. Trotzdem ist der Wasserstoffantrieb noch nicht konkurrenzfähig und spielt bei der Energiewende bislang kaum eine Rolle. Autobauer scheuen insbesondere die hohen Kosten der Brennstoffzellentechnologie.

WIE FUNKTIONIERT DIE BRENNSTOFFZELLE?

In der Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff aus dem Tank des Autos mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft, wobei Energie freigesetzt wird. So produziert die Zelle direkt an Bord des Fahrzeugs Strom für den Elektromotor. Die chemische Reaktion wird auch als kalte Verbrennung bezeichnet, neben Wärme kommt nur Wasser als Nebenprodukt aus dem Auspuff – keine Abgase.

Um den nötigen Treibstoff zu gewinnen, muss zuvor umgekehrt Wasser in seine beiden Bestandteile Sauer- und Wasserstoff aufgespalten werden. Dieser Vorgang wird als Elektrolyse bezeichnet und ist seinerseits sehr energieintensiv.

WAS SIND DIE VORTEILE?

Nicht nur Autos, sondern auch Schiffe, Züge und Flugzeuge können in der Theorie schnell mit Wasserstoff betankt werden und ihre Reichweite ist wie bei konventionellen Antrieben nur durch das Tankvolumen begrenzt. Wasserstoff kann außerdem im Gegensatz zu Batterien in beliebiger Menge und ohne seltene Rohstoffe hergestellt werden.

WARUM HAT SICH DIE TECHNOLOGIE TROTZDEM NOCH NICHT DURCHGESETZT?

Doch diese Herstellung ist aufwendig und erfordert eine enorme Menge Energie. Elektrolyse mittels Ökostrom ist komplett klimaneutral, aber auch entsprechend teuer. Darum wird Wasserstoff bislang alternativ oft aus Erdgas oder Methanol gewonnen, was günstiger, aber auch nicht ganz umweltfreundlich ist.

Zwar stellt sich die Frage nach den Energiequellen bei allen Elektroautos. Doch der Batterieantrieb ist Schätzungen zufolge mit einem Wirkungsgrad von 70 Prozent bislang insgesamt noch etwa doppelt so energieeffizient wie die Brennstoffzellentechnologie: Demnach landen nur rund 30 Prozent der ursprünglich für die Wasserstoffgewinnung eingesetzten Energie am Ende im Motor, nicht viel mehr als bei konventionellen Verbrennern.

Autobauer verweisen darauf, dass die die Kilometerkosten für Käufer von Brennstoffzellenautos entsprechend des höheren Energiebedarfs auch doppelt so hoch seien wie beim Betrieb von batterieelektrischen Fahrzeugen. Zudem beklagen die Hersteller selbst noch hohe Kosten für die Entwicklung und Herstellung von Wasserstoffautos und das Fehlen des nötigen Netzes spezieller Tankstellen.

Kein Wunder, dass die Branche darum angesichts ihrer konjunkturellen Herausforderungen und schnell zu erreichender CO2-Grenzwerte insgesamt bislang eher Abstand von der Technologie genommen und das Geld lieber in den Ausbau der herkömmlichen Elektro-Flotten gesteckt hat.