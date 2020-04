Corona-Krise: Weizsäcker dringt auf grünen Marshallplan

Berlin (AFP) – Konjunkturprogramme nach der Corona-Krise sollten nach Meinung des Umweltwissenschaftlers Ernst Ulrich von Weizsäcker für einen “grünen Marshallplan” genutzt werden. “Denn in 30 Jahren oder so wird Deutschland und jedes andere Land daran gemessen, wie viel erneuerbare Energien an Stelle der alten fossilen oder Kernenergie da ist”, sagte Weizsäcker am Samstag dem Bayerischen Rundfunk. Investitionen dafür wären gut angelegt.

“Es geht darum, eine Harmonie zwischen dem kurzfristigen Überleben und dem langfristigen Profit zu Stande zu bringen”, sagte der Wissenschaftler. Der Fokus müsse daher auf einer nachhaltigen Produktionsweise liegen. “Man muss in der Konstruktion dessen, was auf dem Markt verkauft wird, dafür sorgen, dass Wartung und Reparatur das Normale und Wegwerfen die Ausnahme ist”, verlangte Weizsäcker. Er kritisierte, derzeit sei es “das Prinzip von vielen Herstellern, es soll so schnell wie möglich weggeworfen werden”.

Daimler-Chef Ola Källenius warnte davor, die Corona-Krise als Ausrede dafür zu nutzen, um beim Klimaschutz nachzulassen. “Unser Auftrag ist CO2-neutrale Mobilität durch Innovationen. Und wir sind entschlossen, diesen Weg zu gehen”, sagte er der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”.

Zwar müsse auch Daimler dafür viel Geld in die Hand nehmen, “aber wir sind fest davon überzeugt, dass sich das auf lange Sicht rechnet”, sagte Källenius weiter. Allerdings müsse dafür auch die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen und beispielsweise den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos vorantreiben.