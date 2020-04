Windenergiebranche: Trotz guter Zahlen in der Krise

Halle (AFP) – Der Bundesverband Windenergie (BWE) sieht trotz guter Zahlen im ersten Quartal dieses Jahres noch keine Trendwende für die kriselnde Branche. Geschäftsführer Wolfram Axthelm sagte dem MDR am Donnerstag: “Der Aufwärtstrend beim Neubau von Windrädern liegt an Zuschlägen aus den Jahren 2017 und 2018, die jetzt in den konkreten Projekten zeitverzögert umgesetzt werden.”

Das sei ein Lichtblick, aber nicht zufriedenstellend, sagte Axthelm aus. Die Branche sei noch weit entfernt von den notwendigen Zubauten in der Windenergie. Besonders in Mitteldeutschland sehe es schlecht aus, führte der Verbandschef aus. Hier seien im ersten Quartal nur 19 Anlagen ans Netz gegangen. Das sei unbefriedigend, weil die Region von der Braunkohle wegmüsse.

“Der Nachholbedarf ist weiter groß”, sagte Axthelm dem MDR. “Projektierer fühlen sich oft allein gelassen und es fehlt zu oft an Rückendeckung von der Landes- und Bundesebene.” So habe es etwa in Sachsen bislang keine vernünftige Regionalplanung gegeben. “Wir setzen darauf, dass es mit der neuen Landesregierung einen Neuantritt gibt und einen Sprung nach vorne geben kann.” Als problematisch bezeichnete Axthelm auch “komplizierte Genehmigungsverfahren”.