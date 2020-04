Expertennetzwerk: Durchgehende Ökostromversorgung fördern

Berlin (AFP) – Ökostromanbieter sollen aus Sicht einer Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern eine Prämie erhalten, wenn sie ganzjährig Energie aus erneuerbaren Quellen liefern. Das geht aus einem Gesetzesvorschlag des Expertennetzwerks Energy Watch Group für die Bundestagsfraktionen hervor, aus dem der “Spiegel” am Montag zitierte. Der Vorschlag des Gremiums unter Leitung des früheren Grünen-Politikers Hans-Josef Fell sieht eine Vergütung von acht Cent pro Kilowattstunde vor.

Voraussetzung ist demnach, dass die Anbieter zu jedem Zeitpunkt des Jahres Ökostrom anbieten, indem sie beispielsweise wetterabhängige Wind- und Solaranlagen mit Speichertechnologien verbinden. Bislang bemühen sich laut “Spiegel” nur wenige Versorger um solche “Kombilösungen”, da sie ohnehin im Zuge der EEG-Umlage gefördert werden – auch “wenn sie nichts fürs Gesamtsystem leisten”.

Gerade bis zu 15.000 ältere Ökostromanlagen in Deutschland, die bald aus der regulären EEG-Förderung fallen, könnten laut Fell aber durch einen entsprechenden Anreiz in sogenannte Kombikraftwerke mit Speicherlösung integriert werden und so womöglich Kohlekraftwerke als Stabilisatoren des Stromnetzes ablösen. Für Versorger würde es durch die vorgeschlagene Prämie attraktiv, “ans große Ganze zu denken”.