Geschlechterdiskriminierung bleibt Beschwerde-Schwerpunkt

Berlin (AFP) – Der Deutsche Werberat hat im vergangenen Jahr 793 Werbemaßnahmen überprüft, zu denen aus der Bevölkerung 3636 einzelne Beschwerden vorlagen. Dies geht aus der am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Jahresbilanz des Gremiums hervor. In den eingeleiteten Verfahren folgten demnach rund 91 Prozent aller Unternehmen dem Votum des Werberats und stoppten oder änderten ihre Werbung nach entsprechenden Beanstandungen durch die Selbstkontrolleinrichtung.

Die meisten Beschwerden beim Werberat gingen erneut wegen geschlechterdiskriminierender Werbung ein, also wegen sexistischer Werbung sowie Frauen- oder Männerdiskriminierung. Die Zahl der entsprechenden Beschwerdefälle betrug 259. In ungefähr einem Drittel dieser Fälle folgte der Werberat der Kritik – er beanstandete insgesamt 84 Werbemaßnahmen.

Der Werberat in Berlin sieht sich als erste Anlaufstelle für Beschwerden aus der Bevölkerung und als Mittler zwischen Werbenden und Umworbenen. Bürger können sich an die Institution wenden, wenn kommerzielle Kommunikation zwar rechtlich nicht zu beanstanden ist, aber aus anderen Gründen als unangemessen empfunden wird.

2019 wurden dem Werberat laut Jahresbericht die unterschiedlichsten Anliegen vorgetragen. Neben sexistischer Werbung kritisierten Beschwerdeführer, dass Kinder durch einzelne Werbemaßnahmen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt würden, Grundwerte von Anstand und Moral verletzt seien oder Werbung gewaltverherrlichend und rassistisch sei.

Von den insgesamt 793 geprüften Fällen fielen den Angaben zufolge 279 Fälle nicht in die Zuständigkeit der Selbstkontrolleinrichtung – etwa weil es sich nicht um Wirtschaftswerbung, sondern um Werbung von Behörden oder Parteien handelte, die Produkte an sich kritisiert oder Verstöße gegen gesetzliche Werbeverbote geltend gemacht wurden.

Der Werberat entschied letztlich über 514 einzelne Werbefälle, ein Zuwachs von elf Prozent im Vorjahresvergleich. In 141 Fällen teilte der Werberat die Kritik der Beschwerdeführer und informierte die betreffenden Unternehmen über den Verstoß gegen den Werbekodex.

Insgesamt wurde jede vierte Werbekampagne, über die sich Bürger bei der Selbstkontrolleinrichtung beschwert hatten, von den betroffenen Unternehmen zurückgezogen oder geändert. Von Kritik freigesprochen wurden 373 Werbemotive, weil kein Verstoß gegen den Werbekodex vorlag.