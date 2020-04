Kostenfreie Webinar-Reihe von WeSustain

“WeConnect – Wie verantwortungsvolle Unternehmensführung in der Praxis gelingt”

Hannover (csr-partner) – Input, Impulse und Interaktion rund um verantwortungsvolle Unternehmensführung und wie sie in ihren unterschiedlichen Facetten – egal ob Nachhaltigkeit, CSR, ESG, SDGs oder Compliance – und mithilfe digitaler Prozesse und Software gelingt.

In der kostenfreien Webinar-Reihe “WeConnect – Wie verantwortungsvolle Unternehmensführung in der Praxis gelingt” von WeSustain teilen Experten und Praktiker mit den Webinar-Teilnehmenden ihre Erfahrungen rund um die verantwortungsvolle Unternehmensführung und ihr Gelingen – u.a. mithilfe digitaler Lösungen – in der Praxis.

Nach fachlichem Input und Impulsen, u.a. zu digitalen Lösungen für mehr unternehmerische Nachhaltigkeit, bietet jedes Webinar (60 Minuten) Raum für den interaktiven Austausch, um miteinander und voneinander zu lernen.

Egal ob Sie Nachhaltigkeits- oder Compliance-Manager oder ob Sie Finanzakteur sind, die Webinar-Reihe von WeSustain beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Facetten der verantwortungsvollen Unternehmensführung, sodass für jeden etwas Spannendes dabei ist.

Mehr Infos zur Webinar-Reihe unter: https://wesustain.link/webinare

Jetzt erste Webinare entdecken & anmelden: